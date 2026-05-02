バーチャルシンガー重音テトが生演奏で歌って踊る！「TETO LIVE TOKYO 2026」亜沙バンドとの披露楽曲を全曲ノーカットで6月に独占放送決定！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰）が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2026年5月2日(土)にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催された『重音テト×亜沙「TETO LIVE TOKYO 2026」』の模様を6月末に独占放送することが決定！ボカロP・亜沙率いる「亜沙バンド」との生演奏パートを全曲ノーカットでお届けする。



2008年“エイプリルフール企画”から誕生したバーチャルシンガー重音（かさね）テト。当初は遊び心から生まれたキャラクターであったが、その唯一無二の声質とキャラクター性が多くのクリエイターを魅了。現在ではロック、ポップス、和風、歌謡、エレクトロなど幅広いジャンルで楽曲が制作され、今やバーチャルシンガーを代表する存在の一人となっている。

2025年、「重音テトが歌って踊る、生演奏ライブがやりたい！」という志のもと、テト初の500人以上規模のオリジナル曲オンリーライブイベント「重音テト×亜沙 テトライブ2025」の実現に向けて実施されたクラウドファンディングでは、目標金額700万円を即達成。その後も伸び続ける支援に運営から控えるよう呼び掛け、最終的に約1775万円もの支援が寄せられた。

本ライブは、ファンの圧倒的な支持を受けて始動した伝説のライブの第2弾。プロデューサーも務める亜沙は、テトの代表曲の一つ「吉原ラメント」をテトの音声提供者である小山乃舞世と共に制作するなど、長年にわたりボカロシーンを牽引してきた。前回からさらにパワーアップした本ライブにおいても、ボカロPであり「和楽器バンド」のベーシストとしても活躍する亜沙が率いる「亜沙バンド」による生演奏が最大の魅力となっている。

TBSチャンネル1では、こだわりが詰まった「亜沙バンド」の生演奏で歌って踊る重音テトのパフォーマンスを、アンコールまで余すところなくお届けする。

バーチャルシンガー・重音テトの歌声と生のバンド演奏が融合する特別なステージを、どうぞお見逃しなく！

■放送概要

重音テト×亜沙「TETO LIVE TOKYO 2026」

※DJタイムの放送はございません。

＜放送チャンネル＞

CS放送「TBSチャンネル1 」

＜放送日＞

2026年6月28日(日)午後11時～深夜1時

＜詳細＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2026_0502_2030.html

＜画像クレジット＞

(C)線/小山乃舞世/TWINDRILL

Illustration by はむメロン

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

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