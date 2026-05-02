世界最大ベースフェス『Rampage』、Japan初の″16歳以上対応″公演を開催

株式会社辰充工務店

フェスブランド「Core Music」を運営する株式会社辰充工務店は、2026年5月31日（日）、新宿・歌舞伎町の「王城ビル」にて、世界最大級のベースミュージック・フェスティバル『Rampage Roadshow Tokyo Vol.2』のアフターパーティーを開催することを発表しました。

本公演は、Rampage Japan で初めて、16歳以上の方を対象とした"FIRST TIME 16+"公演として実施。これまで深夜公演という性質上参加できなかった若年層のベースファンに、本物のRampage体験を届けます。

さらに、本編 ZEROTOKYO 公演（5/30）の海外勢であるMURDOCK B2B TAKERU & MC MOTA、PHASEONE、SAMPLIFIREらが、定員わずか50名限定で All Exclusive Set を披露。大規模の本編とは真逆の極限の至近距離で、Rampageの音圧が日曜の夕方を震わせます。

本日よりチケット販売を開始しました。

【チケット販売リンク（ZAIKO）】

https://rampagejapan.zaiko.io/e/rampage-tokyo-vol2-party

■ Japan初。Rampage が16歳以上に開かれた一夜。

本公演最大のニュースは、Rampage Japan で初めて16歳以上を対象に開催される点です。

世界最大のベースフェス『Rampage』は、本場ベルギーでは野外開催を中心に幅広い世代が楽しめる祭典です。

一方、日本ではクラブ会場を活用するため、深夜公演となり20歳未満の参加が困難でした。本アフパは、その壁を取り払う挑戦です。日曜18:00～22:00の早めの時間帯設定、20歳未満への厳格なリストバンド管理、酒類提供の完全制限など、若年層が安心して参加できる運営体制を構築。

「これまでクラブの扉に阻まれてきた次世代のベースファンに、本物のRampage体験を届けたい」という主催者の想いから、今回の試みが実現しました。

■ ALL EXCLUSIVE SET - 50人限定の贅沢

本編で大規模のフロアを揺らすトップアクトたちが、わずか50名の小箱でAll Exclusive Setを披露します。

- MURDOCK B2B TAKERU & MC MOTA本国ベルギー『Rampage』のディレクターを務めるMURDOCKと、主催の TAKERU による Special B2B Set。MC MOTA のマイクが空間をジャックします。- PHASEONEExcision主宰『Disciple Recordings』所属、メタル出身のヘヴィdubstepプロデューサーが小箱で繰り出す HEAVY BASS。- SAMPLIFIRE (SMPL)Marshmello との共作『MELLOFIRE』で世界を沸かせたヘヴィdubstepの最重要人物が、別名義「SMPL」で テクノセットを披露。- KAGURA B2B TAKERU / RNG / YASUKI日本のベースシーンを牽引するアーティストが集結。

ZEROTOKYOの大箱では味わえない、息のかかる距離での重低音体験。50枚のチケットは即完が予想されます。

■ TWO NIGHTS, ONE STORY - 本編とアフパで完成する Vol.2

主催者は本編とアフパを「2日間で1つの物語」と位置付けます。20歳以上のRampageファンに対しては、両日参加を強く推奨。本編チケット購入者には、本日同時に専用の先行案内も配信されます。

■ 開催概要

公演名：Rampage Roadshow Tokyo Vol.2 - After Party"FIRST TIME 16+"

日時：2026年5月31日（日）OPEN 18:00 / CLOSE 22:00

会場：王城ビル（OHJO BLDG.）

住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目13-2

定員：50名限定

入場：16歳以上（顔写真付き身分証必須）

▼ チケット

U20（20歳未満）: \4,000

GA: \4,700

※20歳未満には入場時にリストバンドを装着、酒類提供なし

※18歳未満は保護者同意の上ご参加ください

▼ LINEUP

MURDOCK B2B TAKERU & MC MOTA

PHASEONE

SAMPLIFIRE (SMPL)

KAGURA B2B TAKERU

RNG / YASUKI

【チケット販売リンク（ZAIKO）】

https://rampagejapan.zaiko.io/e/rampage-tokyo-vol2-party

■ 本編：Rampage Roadshow Tokyo Vol.2

日時：2026年5月30日（土）OPEN 23:30

会場：ZEROTOKYO（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1東急歌舞伎町タワー B1～B4）

出演：Murdock & MC MOTA / PhaseOne / SampliFire /ShockOne / Sota / Kagura ほか

スペシャルゲストDJ：Kenta Koike (Crossfaith) / TJ (Crystal Lake) with BURIED GRAVE

【本編チケット販売リンク（ZAIKO）】

https://rampagejapan.zaiko.io/e/rampageroad

■ Core Music について

2017年から活動をスタートした、ダンスミュージックを中心としたイベントオーガナイザー／プロデュース集団。主催イベント「Core Music Festival」は、渋谷TK・CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA・新木場ageHaと国内大型クラブで3回開催。

ファウンダーの 馬場 建（Takeru Baba）は、第一回の開催時は若干13歳で海外アーティストを多数来日させるイベントをオーガナイズしており、日本を代表する次世代クリエイターとして注目されている。2025年からはベルギー本国 Rampage との公式パートナーシップを締結し、日本における Rampage ブランドの展開を主導。

『RAMPAGE JAPAN』

公式Instagram：https://www.instagram.com/coremusic_jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@coremusic_jp