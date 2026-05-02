【創業150周年】材木問屋として培った知見を礎に、住まいの価値を未来へつなぐ決意を新たに

株式会社ACLIVE

150年の歩み、そして次の未来へ



1876年、当社の歩みは材木問屋として始まりました。

当時の材木業は単なる資材の売買ではなく、山で伐採された木を人の手で切り出し、川を使って町へと運び、大工のもとへ届けるために、山・川・職人・木材問屋が一体となったいわば総合産業でした。当社は材木問屋としてその一角を担い、素材を見極め、適材適所で供給する役割を果たしていました。

どの木を、どの用途に使うべきか。どのように扱えば、その木の価値を最大限に引き出せるのか。そうした判断は、単なる流通ではなく、建築そのものへの深い理解が必要でした。

▲戦前～戦中と思われる時代の株式会社 ＡＣＬＩＶＥ▲戦前～戦中頃の西部製材組合での集合写真

それから150年。時代が進み、流通や建築の仕組みが大きく変わった現在においても、当社の原点は変わりません。素材を理解し、住まいとして最適な形で届けるという本質的な役割は、変わらず受け継がれています。

そして今、その役割はさらに進化しています。材木業にとどまらず、建築設計、そして制震技術へと領域を広げることで、「つくる」だけでなく「守る」までを一貫して担う存在へと変化してきました。

かつては山から住まいへと木をつないできた私たちが、今は住まいの価値そのものを、未来へとつないでいく。150年前と同じように時代に求められる役割を見極めながら、これからの株式会社 ＡＣＬＩＶＥは、素材・技術・建築を横断する存在として、暮らしの安心と価値を次の世代へとつないでまいります。





木材・制震・建築をつなぐ、株式会社 ＡＣＬＩＶＥの総合力

1本の木がどのような特性を持ち、どのような場所でどのように使われるべきか。その目利きは長い年月をかけて培われてきた当社の原点です。



しかし、今は住まいに求められる価値は「つくる」だけでは完結し得ない時代。地震大国である日本において、住まいは“強い”だけでなく、“揺れ”をどう受け流すかまでを考える必要に迫られています。そこで当社は素材の知見に加えて、制震という新たな事業領域へと踏み出しました。その取り組みとして、住まい全体を守るという発想から、制震ダンパーと地震の揺れ幅をシミュレーションできる解析ソフトを提供する「お家まるごと制震シェルター」の開発・販売を開始。建物の一部ではなく、住まい全体で揺れを受け流すという考え方を具現化しています。

さらに製品の提供にとどまらず、現代の地震リスクに対応した本質的な耐震性能の考え方について、全国の工務店に向けた啓蒙活動にも注力。繰り返し発生する大地震を前提とした住まいづくりの重要性を伝え、業界全体の底上げにも取り組んでいます。

▲金属と高減衰ゴムのハイブリッド構造の制震ダンパー「ダイナミックファスナー(R)」▲ダイナミックファスナー(R)を筋かいに分散配置することであらゆる角度の揺れから家を守る



また、注文住宅のブランド「THE HAUS（ザハウス）」を通じて、こうした性能を持たせながらデザイン性や暮らし方の提案まで含めた住宅建築事業を展開。定額制でありながら自由度の高い設計を実現することで、多様化する価値観に応える住まいづくりに努めています。

素材を知ることから始まり、技術で支えて、建築で形にする。

それぞれを分断せずに、ひとつの流れをつくることで住まいの価値を最大化する。

それこそが当社が150年かけて築いてきた株式会社 ＡＣＬＩＶＥの総合力です。

▲THE HAUS（ザハウス）の平屋モデルハウス（外観）（所在地：福岡県行橋市泉中央）▲THE HAUS（ザハウス）の平屋モデルハウス（内観）（所在地：福岡県行橋市泉中央）



新たな150年をつくる理念は「しあわせ暮らし発想」



当社は2024年7月1日付で、旧社名「なかやしき株式会社」から「株式会社 ＡＣＬＩＶＥ」へ社名変更を行いました。新たな企業イメージの構築と、事業のさらなる飛躍を目指して新たな一歩を踏み出した今、150周年は単なる節目ではなく、次の時代へ向かうスタートラインでもあります。



当社が企業理念として掲げている「しあわせ暮らし発想」は、お客様が「欲しい」と思うもの、大切にしたいと望んでいることを捉え、一歩先を行く商品や提案で応えていく考え方です。マイセンスを大切にする時代において、住まいを通じて一人ひとりの心地よい暮らしを支えていくことを目指しています。



木材・制震・建築の事業と技術は、その理念を実現するための手段に過ぎません。目指しているのは“暮らしのしあわせ”そのもの。

時代が変わり、社名が変わっても、この理念は揺らぐことなく、新たな150年に向けて邁進してまいります。





【会社概要】

会社名：株式会社 ＡＣＬＩＶＥ

本社所在地：福岡県築上郡吉富町小犬丸121-1

代表者：中屋敷 知則

URL：https://aclive.jp/