【Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）】レディースファッションブランドRe:EDITから新ブランド登場。

株式会社ネオグラフィック

レディースファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」を展開する株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）は、新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」を2026年5月7日にローンチします。

ブランドコンセプト・ストーリー

「美しさは、心地よさから。」

- Wear Wellness, Edit Yourself. -

アパレルEC事業を20年間続ける中で、私たちは大人女性のリアルな声と向き合い続けてきました。

年齢とともに変わる体型への不安。温暖化・猛暑による日焼け・シミ・汗じみ・においへの悩み。

毎年増え続ける、夏を快適に過ごすことへのハードル。

「素敵に見せたい」「でも、ストレスなく過ごしたい」--その両方を叶えるために、Re:EDIT Wellnessは生まれました。

有名素材メーカーとタッグを組み、機能性とデザイン性を両立したアイテムを続々リリース。

「着るだけで整う」という新しい体験を、あなたへ届けていきます。

「装うこと」を超えて「生きること」を支える、Re:EDITの第二章がはじまります。

ブランドディレクターメッセージ

特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/reedit-wellness?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260507pr

第一弾、公開！もう焼けたくない、涼しいレインコート！夏の救世主

『もう焼けたくない ─ 夏の救世主 ─』

傘差し運転NGと話題になった昨年6月ごろから構想していたプロジェクトがあります。

最近、お友達から 「自転車で日傘さしてたら、反則金とられちゃった」 という切実な話をよく耳にします。

そんな発想から生まれたのが、パーカーとブルゾン。合わせてパンツやスカートと『セットアップ』で着れたらおしゃれだよね。と作り始めたシリーズ。

30代を過ぎて筯える、汗・シミ・体型の悩み。 「おしゃれは我慢」なんて、もう限界ですよね。

そんな大人世代の「わがまま」を全部叶えるため、日本を代表する有名生地メーカー「帝人」様とタッグを組み、素材開発からスタートしました！

リエディの情熱（という名の無茶振り）に、プロの技術力で本気で応えてもらった自信作です。

【第一弾】SHINE COOL UV 夏の救世主 START 5.7【第二弾】SERIES 02 素肌解放ブラ Coming Soon

【第一弾】Shine Cool UVシリーズ

紫外線も、雨も、暑さも。これ1着で。

UV MAX99%カット・接触冷感・撥水・マシンウォッシャブル対応--日傘いらずの夏へ。



4つの機能で夏を快適に。大手メーカー帝人フロンティア製造で洗濯後も性能を維持。



軽やかで上品なシルエットが、あなたの毎日に寄り添います。

特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/reedit-wellness?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260507pr

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp

Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/