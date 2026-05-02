【鶏白湯ラーメン 白鶏舎（ハッケイシャ）】濃厚×爽快の衝撃。初夏を彩る期間限定メニュー「大葉香る鶏白湯」が5月7日より新登場！

株式会社イーストン

札幌を拠点に東北・関東で「北海道イタリアン ミアボッカ」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」などの飲食店を47店舗展開する株式会社イーストン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 大山泰正）は、鶏白湯ラーメン「白鶏舎」にて、期間限定メニュー『大葉香る鶏白湯』を2026年５月７日（木）より販売いたします。

■ 商品コンセプト：濃厚なのに、後味すっきり。

白鶏舎の代名詞である、鶏の旨味を極限まで凝縮し、ハンドブレンダーで丁寧に泡立てた「泡鶏白湯スープ」。そのクリーミーなコクを活かしつつ、初夏にふさわしい清涼感を追求しました。

主役は、注文ごとに刻む鮮度抜群の「大葉」。 一口啜れば、クリーミーなスープの甘みとともに、大葉の鮮烈な香りが鼻を抜け、最後の一滴まで飽きさせない「濃厚かつ軽やか」な一杯に仕上げました。

■商品特徴

「刻みたて」の贅沢：香りの飛びやすい大葉は、提供直前に刻むことで、最も華やかな香りを引き出します。

視覚で楽しむグリーン：真っ白な泡スープに映える鮮やかな大葉の緑。目でも涼しさを感じていただける、SNS映え間違いなしのビジュアルです。

旨味の相乗効果：濃厚な鶏の脂と、大葉の持つ爽やかな和のハーブ感。相反する要素が重なり合うことで、鶏白湯の新たな一面を引き出しました。

■ 販売概要

・商品名：大葉香る鶏白湯

・価格：1,100円（税込）

・商品名：大葉香る鶏白湯 〆のリゾめしセット

・価格：1,250円（税込）

・販売期間：2026年５月７日（木）～2026年6月30日（火）



・販売店舗：

≪札幌≫

・北8条店 札幌市北区北８条西４丁目13-1 ブランシャールBLD1階

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん北8条店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/seEKNFQb9yhPLWAS6

・北1条店 札幌市中央区北1条西3丁目3-11 桂和北1条ビル2F

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん北1条店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/GhB1mqMdUL6aaRYLA

・厚別南店 札幌市厚別区厚別南2丁目13-9

（イタリア料理クッチーナ厚別南店となり）

地図▷https://maps.app.goo.gl/QQA7pka7UUs7tYN46

≪仙台≫

・マーブルロード店 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんマーブルロード店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/LV43qnka1nnt3TAc8

・サンモール店 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目６-１シティハウス一番町中央２Ｆ

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんサンモール店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/Hh76o3VDLvUiGRgL7

（営業時間11：00～15：00 ラストオーダー14：30）

※厚別南店のみ、平日11：00～15：00、17：00～21：00、土日祝日11：00～21：00 ラストオーダー30分前

■ 白鶏舎について

鶏を煮込んだ濃厚なコクとうま味をベースに、豚骨をブレンドしたスープをブレンダーで泡立たせることでまろやかな味わいの中にもコクを感じられる至福の一杯をお届けするラーメン店。

濃厚でコクがありながらも、食べやすい独特の旨みと、スープをブレンダーで泡立てることでよりなめらかでクリーミーな味わいが実現しました。白鶏舎は、鶏本来のうま味を引き出した濃厚ながら後味のよい「鶏白湯ラーメン」が看板メニューのラーメン店です。こだわりのスープと、一杯の完成度にこだわる姿勢で、幅広い世代のお客様に支持されています。

Instagram https://www.instagram.com/hakkeisha/

公式ホームぺージ https://www.eastone.co.jp/hakkeisha/

■会社概要

会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全47店舗の飲食店を経営（2026年1月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円

■公式サイト https://www.eastone.co.jp/