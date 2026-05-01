3000校以上に無償提供。顔認証AIで「登場回数チェック」と「写真検索」を自動化──アルバム制作の確認作業を大幅削減

株式会社 夢ふぉと登録した個人写真にから、登場している写真を探知することができる。

◆顔認証AIで、写真確認がもっと簡単に

卒業・卒園アルバム制作ソフト「らくらく制作ソフト」において、追加料金なしで使える新機能として、AI顔認証による写真チェック機能を提供開始しました。 本ソフトは、昨年は全国3,478校で利用されており、 そのうち約880校が新規導入となりました。 さらに今年も、新年度開始からわずか1か月で、すでに約100校が新規導入を決定しています。 導入校数は年々増加しており、現場での使いやすさが評価されています。 特に「登場回数の確認負担の軽減」が支持され、新規導入が加速しています。 本機能は、すでに全国で無償提供（追加オプション料金なしで）しており、先生・保護者の制作負担軽減と、クレーム防止・再印刷削減を目的としています。

◆開発の背景

卒業・卒園アルバム制作で特に負担が大きいのが、写真確認の作業です。

なかでも、制作担当者の手間になりやすいのは、次のような確認です。

- 誰が何回写っているかの確認- 写真の見落としチェック- 登場回数の偏り調整- 他学年や対象外の写真が混ざっていないかの確認

従来は、これらを確認するために、全写真を目視でチェックしたり、イベントごとに写真を探し直したり、Excelや手作業で登場回数を数えたりする必要がありました。

◆今回の新機能

こうした課題を解決するため、

AIによる写真チェック機能を追加しました。

・新機能１.：他学年・他校の写真混入を自動検知

今回追加された新機能では、個人写真として登録した顔が一つも入っていない写真を、候補写真の中から見つけられるようになりました。

登録した生徒・園児の顔データをもとに確認できるため、アルバム制作で起こりやすい「他学年の写真混入」や「別の学校の写真誤使用」に気づきやすくなります。

特に、総合体育大会や校外学習、遠足など、複数の学年・学校が関わる行事では、似た場面の写真が多く、対象外の写真が紛れ込む可能性があります。従来は一枚ずつ目視で確認する必要がありましたが、この機能により、登録されている顔が含まれていない写真を効率よく確認できます。

これにより、「この生徒はうちの学年ではない」「別の学校の写真が入っている」といった納品後の指摘やクレームにつながるリスクを低減し、アルバム完成前の確認作業をより安心して進められるようになります。

・新機能２.：登場回数が少ない生徒の写真を逆探知登場回数カウントから、写真の入れ替えまでを顔認証AIがサポートする。

もう一つの新機能では、個人写真として登録した生徒・園児の中から一人を選択するだけで、その生徒が写っている写真を一覧で確認できるようになりました。

対象の子どもが写っている写真は赤枠で表示されるため、たくさんの写真の中から一枚ずつ探し直す必要がありません。さらに、その写真がすでにアルバムに使用されているかどうかも一目で確認できます。

使用回数は「0回」「1回」「2回」などで表示され、未使用の写真もその場で把握できます。そのため、登場回数が少ない子どもがいた場合でも、該当する写真をすぐに見つけ、差し替えや追加候補として検討しやすくなります。

また、使用候補として残しておきたい写真は、ピン止めでお気に入り登録することも可能です。候補写真を整理しながら確認できるため、登場回数の偏り調整や写真の差し替え作業をスムーズに進められます。

これにより、これまで時間がかかっていた「写真を探す作業」を減らし、アルバムに使用する写真を選ぶ作業に集中しやすくなります。

◆既存機能との連携により、確認から差し替えまでを一気通貫に

今回追加された新機能は、夢ふぉとの卒業・卒園アルバム制作ソフトに搭載されている既存機能と組み合わせることで、さらに効果を発揮します。

これまでも、AI顔認証システムによる登場回数の確認や、確認結果の一覧化、写真のピン留めによる候補管理など、アルバム制作を支援する機能を提供してきました。

今回の新機能により、登場回数の確認、未使用写真の確認、候補写真の選定、編集画面での差し替えまでを、よりスムーズに行えるようになります。

従来は、登場回数を確認したあと、対象の子どもが写っている写真を探し直し、さらに差し替えに使える写真を選ぶ必要がありました。新機能では、対象の生徒・園児を選択するだけで、対象の人物が写っている未使用写真を一覧で確認でき、差し替え候補としてすぐに検討できます。

これにより、確認から選定、差し替えまでの作業を一気通貫で進めやすくなります。

◆登場回数チェックから写真探し、差し替えまでをスムーズに

アルバム制作の現場では、登場回数が少ない子どもに気づいても、そこから該当する写真を探し直す作業に時間がかかることがありました。

従来は、写真を一枚ずつ確認し、対象の子どもが写っている写真を探し、さらに差し替えに使える未使用写真かどうかを確認する必要がありました。見つけた写真がすでにアルバム内で使用されていたり、差し替え候補を探しているうちに締切が近づいたりするなど、制作終盤ほど確認作業の負担が大きくなりやすい点が課題でした。

また、印刷後に写真の不足や誤使用に気づく、実はイベントを欠席していたため写真が少なかったことに後から気づく、といったケースもあります。こうしたミスや確認漏れを防ぐためには、早い段階で登場回数や未使用写真を把握できることが重要です。

新機能では、対象の子どもを選ぶだけで、その生徒が写っている写真や未使用写真を一覧で確認できます。使用回数もその場で把握できるため、登場回数が少ない場合でも、候補写真をすぐに確認し、編集画面での差し替え作業につなげやすくなります。

これにより、登場回数チェック、写真探し、差し替えまでの流れがスムーズになり、制作時間の削減、人的ミスの防止、納品後の確認対応やクレームリスクの低減につながります。

本機能は、既存の卒業・卒園アルバム制作ソフト内で、追加料金なしで利用できます。

◆夢ふぉとからのメッセージ：一人ひとりが主役になるアルバムづくりを目指して

夢ふぉとは、卒業・卒園アルバムを、子どもたちが未来に見返したときに「自分もちゃんと大切にされていた」と感じられる一冊にしたいと考えています。

アルバム制作において大切なのは、きれいに仕上げることだけではありません。子ども一人ひとりの表情や成長の瞬間を、できる限り丁寧に残していくことも大切です。

今回の新機能は、制作に関わる先生や保護者の負担を軽減するだけでなく、「この生徒もちゃんと写っているかな？」という確認の不安に寄り添うための機能です。

AI顔認証システムを活用することで、登場回数や写真の使用状況を確認しやすくし、一人ひとりが主役になるアルバムづくりを支援します。

夢ふぉとは今後も、「思い出づくりをもっと楽しく感動的に」という想いのもと、テクノロジーと人の思いやりを組み合わせながら、“ちゃんと写っている安心”を届けるアルバムづくりに取り組んでまいります。

【会社概要】

株式会社夢ふぉと

◆お問い合わせ先

TEL：0120-927-928（平日9:00～18:00）

FAX：0120-967-920

E-mail：info@yumephoto.com

担当者メール：k.oda@yumephoto.com (担当：小田)

※本リリースに関する詳細や取材のお申し込みは、上記お問い合わせ先までご連絡ください。

◆HP

コーポレートサイト（https://www.yumephoto.co.jp/）

卒業アルバムブランドサイト（https://www.yumephoto.com/）

卒園アルバム.com（https://www.sotsuenalbum.com/）

◆所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-2-17-7F

◆設立 ：1998年5月

◆資本金：1,000万円

◆代表取締役： 林さゆり

◆事業内容

卒業・卒園アルバム制作 累計100万冊突破。創業以来「思い出をカタチにして残すこと」に特化し、アルバム事業を中心に「思い出の価値」を伝え残すサービス・ソフト開発を展開。