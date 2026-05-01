BreakingDown19.5シルバースポンサーに V CLINIC、HTF、VO-VO-／H.L.B、VITABON JAPAN、T-CLINIC、XENIS が就任

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年5月9日（土）に開催する人気格闘技イベント「BreakingDown19.5」において、V CLINIC、HTF、VO-VO-／H.L.B、VITABON JAPAN、T-CLINIC、XENISがシルバースポンサーに就任したことをお知らせします。

大会では、美容整形クリニックの「V CLINIC」、コンプレッションウエアの「HTF」、入浴剤やスカルプケア商品の「HLB・VO-VO-」、置き型電子シーシャの「VITABON JAPAN」、美容クリニックの「T CLINIC」、電動アシスト自転車メーカーの「XENIS」のロゴを競技リングなどに掲出します。

＜就任メッセージ＞

V CLINICより就任メッセージ

V CLINICはシルバースポンサーに就任いたしました。2025年5月にリニューアルオープンした顔専門の美容整形クリニックです。美容整形業界では研修医など技術力の低い医師が執刀し修正が必要になる事例が多発しています。そうした後悔をなくすため、愛沢えみりを共同創業者とし、形成外科専門医という技術力のある医師のみを採用してできたクリニックです。年齢とともにできるほうれい線や目元やおでこのしわ、たるみといった誰もが気になる施術はもちろん、小顔や鼻、クマ取りなど自然なままで見た目を大きく変える外科施術も揃えています。 BreakingDownという最高のエンターテインメントに華を添えられるよう、応援させていただきます。

HTFより就任メッセージ

BreakingDown7から引き続き、シルバースポンサーに就任いたしました。HTFは格闘技やスポーツをするすべての人をサポートする、朝倉未来プロデュースのコンプレッションウェアです。身体にフィットする適度な着圧でみなさまの運動パフォーマンスをサポートします。また速乾加工やUVカットなど機能性にこだわり抜いた生地を採用しており、オールシーズン快適に着用いただけます。

BreakingDownのスポンサー就任にあたり、選手たちの1分に賭ける思い、そして大会を盛り上げる後押しができればと思います。またBreakingDownを通し、数多くの方にHTFを知っていただき、みなさまの日頃の運動を快適にサポートする一着を届けたいと思っております。

H.L.B/VO-VO-より就任メッセージ

BreakingDown6から引き続き、今回もシルバースポンサーに就任いたしました。 MAKE BEAUTURE株式会社は「世界と未来を動かす美しさを創造する」をミッションに掲げ、”湯セレブ”H.L.B、”#1分で決まるヘアケア”VO-VO-育毛剤、頭皮クレンジングを提供しております。 これまでスポンサーを務めた中で、選手たちの様々なストーリーやバックグラウンドの一瞬に懸ける気持ちに何度も心を動かされました。 業界、国内で著しい成長を見せるこの素晴らしいイベントを少しでも後押ししたいと思い、この度もスポンサー就任に至りました。

VITABON JAPANより就任メッセージ

VITABON JAPANはこの度、シルバースポンサーに就任いたしました。私たちはニコチンもタールもなく炭もいらない充電も不要の既存概念を覆す電子シーシャを取り扱っております。選手の皆様をこのような形で応援できることを大変光栄に思います。

T CLINICより就任メッセージ

T CLINICはこの度、シルバースポンサーに就任いたしました。私たちは「黄金比」「顔整形」にこだわり、美容医療の不満足とコンプレックスをなくす顔整形世界No.1のクリニックを目指し、T CLINICに関わる全ての人に感動と自信を届けたいと考えております。 三上悠亜さんと共同で創業した新宿にある美容整形クリニックで、ブレイキングガールのにゃいりんさんにもエグゼクティブプロデューサーとして参画していただいています。 過去にはこめお選手やジョリー選手が来院されたりなど、 BreakingDownという最高のエンターテインメントに華を添えられるよう、応援させていただきます。

XENISより就任メッセージ

過去の大会に引き続き、今回もシルバースポンサーに就任いたしました。

日本一の再生数を誇るBreakingDownの成長と共に我々も成長していけるよう、応援させていただきます。これまで、試乗した選手や観客の皆さまから大きな反響をいただき、その場で予約が殺到しました。移動手段が変われば、人生は一変します。視聴者・ご来場者の皆様には是非、日本最高スペックの電動アシスト自転車 XENIS を体感していただければ幸いです。

＜企業/ブランド概要＞

V CLINICについて

2025年5月にリニューアルオープンした、元No.1キャバ嬢で起業家でもある愛沢えみりが共同創業者を務める美容整形クリニックで、鼻や二重、クマ取り、小顔といった外科施術はもちろん、美肌、ヒアルロン酸、タトゥー除去などを一流のクオリティで提供します。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6709-9595

所在地 ：東京都新宿区新宿3丁目1-22 ADビル 7F

アクセス ：新宿3丁目駅 C1出口 徒歩1分 新宿駅東口徒歩5分

公式サイト：https://venusbeautyclinic.com/ (https://venusbeautyclinic.com/)

HTFについて

HTFを販売する株式会社LADDERは、インフルエンサーや著名人、タレントと共に商品の開発から販売、プロモーション、カスタマーサービスなどをワンストップで行っているP2C企業です。「ブランドとお客様の架け橋になり、P2Cのリーディングカンパニーになる。」をミッションとし、ヒカルさんのNMNサプリ『P3』や、明日花キララさんのナイトブラブランド『ふわっとマシュマロブラ』、てんちむさんアンバサダーの電子シーシャ『CHILLERS』などの展開をしております。今後も新用品を展開してまいります。

公式サイト：https://ladder.co.jp/ (https://ladder.co.jp/)

HTF：https://h-t-f.shop/

P3： https://pthree.jp/

ふわっとマシュマロブラ：https://mashumaro-bra.com/

CHILLERS：https://chillers.jp/

HLB・VO-VO-について

HLB・VOVOを展開するMAKE BEAUTURE株式会社は「世界と未来を動かす美しさを創造する」をミッションに掲げ、ユーザー様からの声をもとにした新しい習慣をつくっております。 主にインターネット（EC、Amazon、楽天）を通じて、トップアスリート、モデル、セレブ層に愛用されている高級入浴剤の”湯セレブ”H.L.B（エイチ・エル・ビー）や、朝倉未来がプロデュースした# 1分で仕上がる頭皮ケア VO-VO-（ボーボー）を提供しています。

VO-VO-公式サイト：https://vovo-official.jp/

HLB公式サイト：https://hlb.ink/

VITABON JAPANについて

韓国でS2OやULTRAのスポンサーを務める世界初の置き型電子シーシャ「VITABON SHISHA」。ノンニコチン・ノンタールで無害で健康を気遣った商品です。炭不使用で不要な手間を一切排除。静かなくつろぎのひとときをより深いリラックス体験に。

公式サイト：https://vitabonshisha.jp/

T CLINICについて

三上悠亜が共同創業者を務める美容整形クリニックで、「黄金比」「顔整形」にこだわり、美容医療の不満足とコンプレックスをなくす顔整形世界No.1のクリニックを目指しています。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6228-0830

所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1丁目16－5 ドン・キホーテ新宿ビル7F

アクセス ：JR山手線新宿駅から徒歩3分

公式サイト：https://tclinic-official.com

XENISについて

株式会社 XENIS（代表取締役 佐々木栄治）は、48 V 27 Ahバッテリーや前後フルサスペンションなど世界最高水準の装備を標準搭載した電動アシスト自転車〈EX〉（Scar（黒銀）Ghost（ライトグレー）Shadow（マットブラック））を展開。従来 100 万円超級の性能を約半額にまで抑えて提供し、街中でもその姿を見かける機会が着実に増え、大きな注目を集めています。取扱店も早い者勝ちでエリアごとに募集中です。お気軽にご連絡ください。

公式サイト：https://xenis.jp/pages/lp1

公式 LINE：https://bit.ly/XENIS_BD_

■CREATOR'ZZ presents BreakingDown19.5 大会概要

日時 ： 2026年5月9日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：株式会社CREATOR'ZZ

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：05/01(金) 18:00 ～ 05/08(金) 23:59

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/breakingdown19.5/

料金（税込）

・VVIP（ケージ横）：\150,000

・VIP席（最前列） ：\110,000

・SS席（2列目）：\55,000

・S席：\33,000

・A席：\24,000

・B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown19.5 特製ステッカー

・前日記者会見参加権※1

・次回大会のオーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1

・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2

※1：VVIP・VIP席のチケット特典です

※2：SS席のチケット特典です

ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です

PPV(オンライン視聴)チケット

販売期間：2026年5月1日(金)19:00～5月16日(土)18:00

見逃し配信期間：アーカイブ配信準備完了後～5月16日(土)23:59

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）

・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

・一般：980円

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数350万人超え(2026年4月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown