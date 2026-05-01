「石川建設工業株式会社」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン





この度、ツエーゲン金沢(J3)のオフィシャルパートナーとして、「石川建設工業株式会社」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「石川建設工業株式会社」様、新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー



■法人名/代表者

石川建設工業株式会社 / 代表取締役 寺田 茂行



■連絡先

所在地：石川県金沢市桂町ホ85

TEL：076-268-0281



■公式ホームページ

https://ishikawa-kk.co.jp



■業務内容

１. 土木工事業

２．建築工事業

３．とび・土工工事業

４．舗装工事業

５．しゅんせつ工事業

６．水道施設工事業

７．鉄道軌道工事の請負

８．緑化事業の請負

９．屋外広告の請負施工及び設計、監理

10. 鋼構造物工事業

11. 解体工事業



■代表取締役 寺田 茂行 様コメント

この度、ツエーゲン金沢様のブロンズパートナーとして応援させていただくことになりました。

私たちは社訓「未来への礎」のもと、建設業を通じて安全で安心なまちづくりと地域社会の発展に貢献してまいりました。地域に夢と感動を届けるというクラブの挑戦は、未来を築く私たちの理念と重なります。

今後もツエーゲン金沢様のさらなる飛躍を力強く応援してまいります。