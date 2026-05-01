合同会社Abelia

合同会社AbeliaによるVTuberプロジェクト「にてぃも」始動！

合同会社Abelia（神奈川県横浜市、CEO山本 優樹）は、この度VTuberプロジェクトを立ち上げたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、VTuberを中核としたコンテンツ制作・配信・グッズ展開を段階的に行う中長期型コンテンツIP創出事業です。

Abeliaはこれまでのノウハウを活かしたVTuberを中核とした新たなエンタテインメント価値の提供を目指します。

「にてぃも」の目指す世界観

「にてぃも」とは、「永遠のような一瞬を」（Eternity：永遠、Moment：一瞬）をコンセプトに名付けました。

ファンが「推してよかった」と心から感じられる様々な体験、コンテンツを提供することで、ファンと一体となった持続可能なコミュニティ形成を目指します。

ジャンルにとらわれず、ゲーム配信、トークコンテンツ、音楽活動など、ライバーの個性を最大限に活かした多様なコンテンツを展開予定。バーチャル空間ならではの可能性を追求し、「にてぃも」ならではの文化と物語を、ファンと共に創り上げていきます。

【プロジェクトリンク一覧】

▼公式サイト：https://www.abelia-llc.com/nitimo

▼公式X：https://x.com/ni_ti_mo_

ライバー

本プロジェクト始動に伴い、第一期生がデビューいたします。

第一期のライバーは、5月7日（木）18時に発表予定！

プロジェクト概要

プロジェクト名：にてぃも -nitimo-

目的：VTuberを核としたIP創出、継続的なコンテンツ制作・配信、グッズの展開など

主な展開領域：YouTube配信（ゲーム・歌・企画）、オリジナルコンテンツ制作、

グッズ・EC販売、コラボ・タイアップ施策

■合同会社Abeliaについて

CEO：山本 優樹

事業内容：タレントマネジメント、動画・ライブ配信制作、SNS運用・コンサル

設立：2025年8月15日

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-4-3

企業URL：https://www.abelia-llc.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先について

合同会社Abelia お問い合わせフォーム

https://forms.gle/BEmATqRNqyh2wX4C8



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

合同会社Abelia

Email：abelia.corporation@abelia-llc.com