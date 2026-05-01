nishikawaの品質を体感できる体験型店舗　nishikawaショップ 佐賀玉屋店が5月2日（土）にオープン！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋 代表取締役社長COO：竹内雅彦、以下nishikawa）は、このたび、nishikawaショップ佐賀玉屋に佐賀県初の「ねむりの相談所」をオープンいたします。

販売店URL https://www.nishikawa1566.com/shops/saga/100541/

『ねむりの相談所』では、眠りのプロ「スリープマスター」が、無料でお客様のお悩みにお応えします。ライトなコンテンツから本格的な睡眠計測まで幅広いメニューの中からお客様のお悩みにあったものをお選び頂けます。

理想的な睡眠環境のため寝具はもちろん、寝室環境を考えた光や音、香りなどさまざまなツールをご提案しています。nishikawaの『ねむりの相談所』で眠りの悩みを解決して、幸せな毎日を送りませんか？

nishikawaは、1566年、初代・仁右衛門が近江八幡で蚊帳・生活用品販売業として創業。1887年よりふとんの販売を開始しました。1984年に日本睡眠科学研究所を設立、美容・アンチエイジング・脳科学など多様な専門家と共に、良質な睡眠がどのような影響を及ぼすか解明を進め、人それぞれ異なる“明日への期待”に応える商品やサービスを提供しています。最新の技術を取り入れながら良質な睡眠をベースとして健康を支える「睡眠ソルーション」を提供しています。

nishikawaショップ 佐賀玉屋店 新店舗 概要

■ オープン日： 2026年5月2日（土） 10：00～

■ 場所： 〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路2-5 佐賀玉屋 南館6階

■ 営業時間： 10：00～18：30

■ 店舗面積： 37坪

■ 店舗サイト： https://www.nishikawa1566.com/shops/saga/100541/(https://www.nishikawa1566.com/shops/saga/100541/)

［主な取り扱いブランド / サービス］

◎ねむりの相談所

眠りのプロ「スリープマスター」が、お客様一人ひとりの眠りのお悩みやライフスタイルをヒアリングし、より良い睡眠環境をアドバイスするコンサルティングサービスです。最新の測定機器によるデータ分析と専門知識を掛け合わせ、寝具の選び方から日々の眠りの質を向上させるヒントまで、トータルにサポートいたします。

【ねむりの相談所 公式サイト】

https://www.nemuri-soudan.jp/

◎ コンディショニング・マットレス［エアー］

［エアー］は、多くのトップアスリートも愛用する、最新の睡眠科学を取り入れた寝具ブランド。より良いパフォーマンスを発揮するために、睡眠時の体圧分散、寝姿勢保持の機能を高めることで、快適な眠りへ導きます。

【［エアー］ブランドサイト】

https://www.airsleep.jp/

◎ nishikawaのオーダーまくら

3層構造からなり、最大14カ所の高さ調整ポイントを設け、お客様一人ひとりに合わせてフィッティングを行ってきめ細かく高さ調節します。まくらの素材は全8種類から、お好みの感触が選べます。

【オーダーまくら サイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/ordermade_pillow/

◎デジタル計測

nishikawaの最新技術による寝具測定ツールで、お客様一人ひとりに合った寝具をご提案します。タブレット端末の寝具測定アプリ「ピマピッタ」では、非接触でお客様の全身を測定し、一人ひとりの体型にあったマットレス、オーダーまくらをトータルで提案します。