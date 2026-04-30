シンガポール発 ー シンガポールが掲げる「City in a Garden」コンセプトを体現し、自然とのつながりを感じられるバイオフィリックデザインが心地よく、アッパー・オーチャード・ロード・ウエストのショッピングエリアにもほど近い好立地に位置するシンガポール・エディション(The Singapore EDITION、以下 シンガポール・エディション)は、2026年5月および6月、ウェルネス、メンタルヘルス、そして心身のバランスを整えるライフスタイルにフォーカスした多彩な体験を展開します。ミッドイヤーに向けたリセットの機会として、心と身体を整えるひとときを提供します。





シンガポール・エディション ルーフトッププール





■サンセット・エクスペリエンス ー グローバル・ウェルネス・デーのサンセットタイムはルーフトッププールで特別なひとときを

6月13日のグローバル・ウェルネス・デーにあわせ、ルーフトップのプールエリアおよびダイニングバー「The Roof」にて、3時間の特別プログラム「サンセット・エクスペリエンス」を開催します。本プログラムは、自分自身へと立ち返る旅として構想され、参加者は、心と身体を「今ここ」に戻して安定させるための呼吸法「グラウンディング・ブレスワーク」や、自然の要素(エレメント)とつながる自由な身体表現を体験した後、プールサイドにてArc Studioのガイドのもと、ゴングの響きに包まれるサウンドヒーリングへとゆっくり身を委ねていきます。

本イベントは25名限定で開催されます。予約および詳細はウェブサイトをご覧ください。





開催日時： 2026年6月13日(土)17：00～20：00

開催場所： The Roof

料金 ： ●5月13日まで：1名SGD 120(消費税・サービス料別)

2名SGD 220(消費税・サービス料別)

●5月14日以降：1名SGD 150(消費税・サービス料別)

内容 ： 参加者全員に、体験を日常へとつなげる特典として以下をご用意します(各1回限り)

●The Spaで利用可能なSGD50相当のバウチャー(税・サービス料込／6ヶ月有効)

●Fiona Earthでの全商品10％割引

●The Arkのウィークリークラス30％割引

定員 ： 25名

ご予約 ： https://www.eventbrite.sg/e/global-wellness-day-sunset-experience-tickets-1982413064842









■ウェルネス・インダルジェンス・パス ー セルフケアとスパ体験、そしてサマー・アフタヌーンティーを楽しむ半日のリトリート

The Spaでは、週の半ばに心身を整えたい時に最適なハーフデイリトリート「ウェルネス・インダルジェンス・パス」を提供しています。

まずは、最新のテクノジム機器を備えたジムや、ヨガや内省のためのスタジオスペースをご利用いただきます。その後は、サーマルスイートにてジャグジー、サウナ、スチームルーム、アイスファウンテンを巡りながら心身をリセット。さらに、90分のボディマッサージとサーマルフットトリートメントの後には、Lobby Barにて、緑と自然光に包まれながら、心身を整えるリストラティブなアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

5月1日からは、ウェルネス・インダルジェンス・パス利用者向けに「サマー・フィールズ」アフタヌーンティーが登場。

スモークサーモンとディル、キュウリとレモンクリームチーズ、エッグマヨネーズとクレソンのクラシックサンドイッチ3種に始まり、セイボリーは、アプリコットジェルとチャイブを添えたクラブタルト、燻製オランデーズと軽く炙ったライムを合わせたエビのカノーリを含むシーフード、最後は伝統品種のトマトのゼリーとフレッシュチャイブで仕上げたビーフタルタルロールで締めくくります。





シンガポール・エディション サマーアフタヌーンティー at Lobby Bar





さらに、続くスイーツでは、季節のベリージャムとコーニッシュ産クロテッドクリームを添えた焼きたてのクラシックプレーンスコーンが提供され、厳選された10種類のJINGティーとともにお楽しみいただけます。

ペストリーでは、バターリッチなアーモンドショートブレッドの上に、パッションフルーツクレムーとラズベリーコンフィチュールを重ねたパッションフルーツとラズベリーとアーモンドのタルト、そして、ラズベリーコンフィチュールに加えてハイビスカスのレッドフルーツジャムと抹茶チョコレートムースを抹茶ライムのクランチベースに層状に重ねた、抹茶、ハイビスカス、ライムを使った一品が提供されます。





料金 ：1名SGD 360(消費税・サービス料別)

提供日：水曜日から金曜日

内容 ：●The Spaのスパ施設およびジムの利用を含むデイパスアクセス

●ボディマッサージ90分

●サーマルフットトリートメント

●Lobby Barでのサマー・アフタヌーンティー

ご予約：ご予約はメールまたはWhatsAppのみで受付

●メール ： spa.sgedition@editionhotels.com

●WhatsApp： +65-9272-6273









■5月のThursday ICON：心のための夜

Lobby Barで毎月開催されている「Thursday ICON」。5月はメンタルヘルス啓発月間にあわせ、メンタルウェルビーイングにフォーカスした新しい意味をもつセッションを展開します。

ピンクのバックライトが印象的なバー空間で、ゴング・アルケミスト Noel Tuanによる瞑想的なライブゴングの音の体験と、DJ Jeremy Boonによるディスコやファンクを取り入れたセットが融合。日常から少し距離を置き、「今」に意識を向けるマインドフルな時間を提供します。





日時：2026年5月28日(木)21：00～

※予約不要









■THE SINGAPORE EDITION (ザ・シンガポール・エディション)について

ザ・シンガポール・エディションは、革新的なホテルプロジェクトを手掛けてきた起業家イアン・シュレーガーが、インテリアデザイン会社Cap Atelierとともに構想・企画・演出したホテルで、エディションとして東南アジア初進出となるプロパティです。アッパー・オーチャード・ロード・ウエストの喧騒から一歩奥まったロケーションに位置し、204室の客室を備え、世界有数の大都市が持つダイナミズムと、リゾートのしなやかな余白を併せ持つ独自のアーバンリゾート体験を提案します。

館内には、シグネチャーレストラン「FYSH at EDITION」をはじめ、全長43mの屋外プールとレストラン＆バーを備えるルーフトップ「THE ROOF」、ロビーに広がる「Lobby Bar」、エディション・ブランドのシグネチャーバー「Punch Room」、リテールストア「Limited EDITION」、スパ＆フィットネスセンター、そして屋内外あわせて約681m2のバンケット＆ミーティングスペースを完備。ローカルと旅人が自然と交差し、新たな文化のハブとなることを目指します。





The Singapore EDITION(ザ・シンガポール・エディション)

所在地 ： 38 Cuscaden Road, Singapore 249731

電話 ： +65-6329-5000

Email ： info.singapore@editionhotels.com

URL ： https://www.marriott.com/ja/hotels/sineb-the-singapore-edition/overview/

Instagram： @SingaporeEDITION ( https://www.instagram.com/singaporeedition/ )

Facebook ： https://www.facebook.com/TheSingaporeEDITION/









■EDITION HOTELS(エディションホテル)について

エディションホテルは、斬新で予測不能な驚きに溢れ、ゲスト一人ひとりに合わせたユニークなホテル体験で、これまでのラグジュアリーを再定義する唯一無二のライフスタイルホテルブランドです。最高のダイニング、エンターテインメント、サービス、およびアメニティのすべてを「一つ屋根の下」で提供しながら、エディションホテルは個々に完全にユニークでその土地その時に合わせた文化的かつ社会的背景を最高の形で反映しています。

イアン・シュレーガーとマリオット・インターナショナルのコラボレーションによって誕生したエディションは、イアン・シュレーガーが得意とするパーソナルで親密な体験と、マリオットの運営ノウハウやスケールの両面を兼ね備えています。イアン・シュレーガーがもたらす信頼性やオリジナリティとマリオット・インターナショナルのグローバル展開との出会いが、他のどのブランドとも一線を画す、真に個性的なホテルを生み出しました。

個々のホテルは、稀有な個性、真正性、オリジナリティ、そしてユニークなスピリットを持ち、その時代精神を反映しています。一つ一つの外観は異なりますが、ブランド共通の美学は、モダンライフスタイルへのアプローチとその姿勢であり、外観ではありません。エディションは、見た目ではなく、マインドセットや感じ方を大事にしています。洗練されたパブリック・スペース、仕上げ、デザイン、ディテールは、それをただ稼働しているのではなく、そのエクスペリエンスを提供しています。

発展途上のマーケットにおいて、裕福で文化・サービスに精通したゲストたちに、エディションでの体験とライフスタイルはこれまでになかった交流、テイストメイキングなデザインと革新の完璧なバランス、グローバルレベルで一貫した最高級のサービスを提供します。エディションは現在、ニューヨーク、タイムズスクエア、マイアミビーチ、ウェストハリウッド、タンパ、バルセロナ、ボドルム、ロンドン、レイキャビク、マドリード、ローマ、アブダビ、ドバイ、サンヤ、上海、東京虎ノ門、シンガポール、リビエラ マヤ アット カナイ、東京銀座、ジェッダ、レイクコモの21拠点で運営しています。