阪神タイガースと尼崎市が6月6日（土）・7日（日）のファーム・リーグ公式戦において開催する「エ虎フェス」について、内容が決定しました。昨年に引き続き、エコについて体験し、学び、楽しめるブース出展やエ虎クイズラリーを行うほか、阪神タイガースOB原口文仁氏（6月6日（土）のみ）、エコあま君をスペシャルゲストに迎え、イベントを盛り上げます。この機会に是非ご家族、ご友人と一緒にゼロカーボンベースボールパークへご来場ください！





■日時

6月6日（土）・7日（日） オリックス・バファローズ戦 試合開始13:00

【イベント時間】 10:00～15:00（予定）





■場所

ゼロカーボンベースボールパーク「日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎」「多目的広場」





■冠協賛社

兵庫日産自動車株式会社（6月5日（金）～7日（日）オリックス・バファローズ戦）





■「エ虎フェス」イベント内容

（1）「コラッキーカトラリーセット」内野エリア入場者プレゼント

コラッキーイラストが入ったエコでキュートな「コラッキーカトラリーセット」を内野エリアの入場券をお持ちの皆さまにプレゼント！

※写真はイメージです。※入場者プレゼントは、試合開始2時間後までにご入場された内野エリアの入場券をお持ちの方が対象となります。3才以下のお子さまもプレゼント受取りには入場券が必要となります。臨時外野自由席は配布の対象外となります。※お一人さまおひとつのお渡しになりますので、複数のチケットをお持ちの場合でも一つのみのお渡しとなります。代理でのお受取りはできません。※不良品交換はプレゼント品の配布日から30日以内とさせていただきます。使用するご予定がなくても、配布後には必ずプレゼント品のご確認をお願いします。期間を過ぎますと、交換のご要望はお受けできなくなります。何とぞご了承ください。





（2）SGLスタジアム正面「多目的広場」 ブース・展示・キッチンカー出店

〈1〉尼崎市/市内事業者ブース

※ブース出展内容の詳細は決定次第、ゼロカーボンベースボールパークHPでお知らせします。





〈2〉日産自動車のEV（電気自動車）展示・ブース出展

兵庫日産自動車から、タイガース仕様に特別ラッピングされた【日産サクラ】や新型【日産リーフ】【日産アリア】などのEV展示を実施！兵庫日産ブースでは電気自動車から給電された電気を使用したエアー抽選器による抽選会を行います！さらにほかの一部ブースでも、日産自動車のEVから給電された電力を使用して運営します。





〈3〉キッチンカー出店

「KAIBUTSUDO」

SGLスタジアムのイベントで大人気のキッチンカー！代々受け継がれる焼き方により生み出される絶品ベビーカステラをはじめ、様々なグルメを是非ご賞味ください！





「九州美味倶楽部」（※1）

SGLスタジアム初出店のキッチンカー！九州の食材を使用した様々なグルメをご用意し、ファンの皆さまをお待ちしています！この機会に是非お買い求めください！





（3）「エ虎クイズラリー」（中学生以下のお子さま限定）

中学生以下のお子さま限定の人気企画「エ虎クイズラリー」を実施します！パーク内の各ポイントに設置された「エ虎クイズ」でエコについて楽しく学び、「コラッキーハンドタオル」をゲットしよう！

開催日時：6月6日（土）・7日（日） 10:00～15:00（14:30最終受付）

参加費用：無料

参加対象：

中学生以下のお子さま限定 各日先着1,000名さま

※参加人数の上限に達し次第受付終了となります。

※お一人さま各日1回のみ参加可能です

受付場所：ゼロカーボンベースボールパーク「多目的広場」内受付ブース

実施方法

〈1〉受付場所でエ虎クイズラリーの台紙を受け取ってください

〈2〉ゼロカーボンベースボールパーク内にあるクイズ出題ポイントを探しクイズを解いてください

〈3〉クイズを全て解いたらゴール地点にクイズラリー台紙を提出してください

〈4〉全問正解で「コラッキーハンドタオル」をプレゼントします（不正解でも参加賞あり）





（4）スペシャルゲストの来場！

▽OB原口文仁氏

6月5日（金）～7（日）オリックス・バファローズ戦の冠協賛社「兵庫日産自動車」のドライブ動画『【乗っちゃえ日産！第2弾】平田勝男ファーム監督とOB原口文仁さんが電気自動車〈日産リーフ〉でドライブトーク！』に出演している阪神タイガースOBの原口文仁氏が、6月6日（土）に来場！試合前のファーストピッチセレモニーに登場いただきます！





▽「エコあま君」

6月6日（土）・7日（日）は、あまがさきエコクラブのマスコットキャラクター「エコあま君」が来場！コラッキーとも仲良しのエコあま君が、コラッキーと共に球場内外でエ虎フェスを盛り上げます！

※「エコあま君」は、「落第忍者乱太郎」の作者で市内在住の尼子騒兵衛さんが、「水」と「自然」をイメージしてデザインしたキャラクターで、同市立クリーンセンター第2工場に在住。





（5）尼崎市内の子供たちによる「V!V!Victory」ダンス披露

6月7日（日）オリックス・バファローズ戦の試合前には、ゼロカーボンベースボールパークの近隣にお住まいの子どもたちがコラッキーと一緒にマスコットソング「V!V!Victory」を踊り、SGLスタジアムを盛り上げます！





（※1）倶は旧字体









株式会社阪神タイガース https://hanshintigers.jp/





リリース https://zerocarbon-bp.hanshin.co.jp/news/detail/?no=255





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