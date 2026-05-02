通算1581安打の元中日・森野将彦氏が伝授…チャンスの打席で「迷い」を消す方法チャンスの場面で、「プレッシャーに負けて結果を出せない」と悩む選手は多い。中日一筋21年間プレーし、通算1581安打、165本塁打、782打点をマークした他、1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏は、現役時代にチャンスで幾度も結果を残してきた。勝負強い打撃を発揮するための心構えを明かしている。チャンスで打てない原因について、森野氏は