車型無線マウスに、「日産スカイライン GT-R (BNR32)」がリニューアルして新登場！ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」にて予約販売を開始いたします。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、「日産スカイライン GT-R (BNR32)」をモチーフにした無線マウスの予約販売を開始いたしました。日産自動車株式会社公認のライセンス取得商品です。 本商品は、以前に販売し人気のうちに完売となった「GT-R (BNR32)」無線マウスをリニューアルした待望の新モデルです。付属するマウスパッドと専用パッケージが一新され、より魅力的な仕様にアップデートしました。 本体は、GT-R (BNR32)のシルエットを忠実に再現した車型マウスです。ガンメタリックのボディカラーと細部まで作り込まれた造形により、まるでミニカーのような存在感を放ちます。サイドのラインやリアウィングのフォルムなど、GT-R (BNR32)ならではのデザインをしっかりと表現。フロントライトとリアライトは電源ON時に点灯し、デスクに置くだけでインテリアとしても絵になる仕上がりです。 手に持つとちょうど手のひらに収まるサイズ感で、実際のマウスとして快適にお使いいただけます。付属のマウスパッドは2種類のデザインのうちいずれかが同梱されます。 前回完売でお求めになれなかった方も、ぜひこの機会にお求めください。GT-R (BNR32)ファン・日産ファンへのギフトとしても、新しくなった専用パッケージ入りで贈り物にも最適です。 ご予約はこちらから CAMSHOPオフィシャルサイト https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n

●電源を入れるとフロントライトが点灯。（未接続時、リアライトも点灯）

●特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。)

商品詳細 サイズ 本体 ：幅5cm x 長さ13cm x 高さ3.5cm 箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm パッド：21.5cm × 18cm 素材 ：ABS樹脂 生産国：中国 電源 ：単3電池1本(別売)使用 接続 ：Wireless Bluetooth, 2.4Ghz 対応機種： Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載パソコン、 Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ 対応OS： Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS、Android7~11、 iPadOS 13~14