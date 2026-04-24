JR西明石駅近く、ホテルキャッスルプラザ内にある日本料理「赤石」では、5月1日より、初夏の味覚を楽しむ期間限定の御膳をご用意いたします。 今回ご用意するのは、「桜鱒御膳」と「釜めし御膳」の2種類。旬の食材を使い、見た目にも涼やかに仕上げた、この時期ならではの味わいです。

■桜鱒御膳（4,500円・税込サービス料込）※5月30日まで

春から初夏に旬を迎える桜鱒を、一膳の中でさまざまに楽しめる御膳です。 若狭焼、天婦羅、しゃぶしゃぶ、ちらし寿司と、調理ごとに異なる味わいでご用意。ひとつの食材で、ここまで違う表情を楽しめるのも魅力です。 季節の移ろいを感じながら、味わいたい一品です。

■釜めし御膳（4,900円・税込サービス料込）※6月30日まで

ふたを開けた瞬間に立ち上る、だしの香り。 穴子・鯛・蛸から選べる釜めしは、旨みがごはんに染み込み、最後まで楽しめます。 季節の口取りやお造り、揚物、茶碗蒸し、桜鯛の土瓶蒸しまでそろえました。 ひと品ずつ味わいたくなる、満足感のある御膳です。

■個室でゆったりと過ごすひととき

ご夫婦やご家族でのゆったりとしたお食事はもちろん、母の日やお祝いの席など、少し特別なひとときにもおすすめです。 店内には個室もご用意しており、周りを気にせず、落ち着いてお過ごしいただけます。

◆ご予約・お問い合わせ

ご予約はお電話または公式サイトより承っております。 078-924-9188

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【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

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