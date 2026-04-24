手動製本機で仕上げる卓上カレンダー ペーパーサミット2026でアナログ製本ワークショップを出店 OMMビル2F・Bホールにて2026年5月30日開催
名入れカレンダーの赤木印刷株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：赤木 清人)は、2026年5月30日(土)にOMMビルで開催される大阪府印刷工業組合主催「ペーパーサミット2026」に出展いたします。
ペーパーサミット ロゴ
「ペーパーサミット」は、印刷の可能性を業界内外に広く発信するイベントです。
組合加盟の印刷会社と大阪府下のクリエイターがコラボし、ワークショップや製品展示・販売を行います。
赤木印刷株式会社は、長年培ってきたカレンダー制作のノウハウを活かし、複数のクリエイターとコラボレーション。
お好きな絵柄とWリング、スタンド台紙を組み合わせ、その場で卓上カレンダーを製本できるワークショップを実施いたします。
手動製本機を使った“アナログならではの仕上がり”をお楽しみいただけます。
紙好きの皆さまに楽しんでいただけるよう、スタッフ一同準備を進めておりますので、ぜひご来場のうえ、当社ブースへお立ち寄りください。
その場で製本してお渡しします
■展示内容
卓上カレンダー製作ワークショップ
価格：500円
当日設置予定のリング製本機「ツインループバインドS310」
■イベント概要
名称 ： ペーパーサミット2026
日時 ： 2026年5月30日(土) 10：00～18：00
会場 ： OMMビル2F・Bホール
所在地： 大阪市中央区大手前1-7-31
入場料： 500円(ご来場者ノベルティあり)
主催 ： 大阪府印刷工業組合
URL ： https://paper-summit.com/
OMMビル
■会社概要
会社名 ： 赤木印刷株式会社
所在地 ： 大阪府大阪市生野区巽南2-8-9
代表者 ： 代表取締役 赤木 清人
設立 ： 1985年
資本金 ： 1,500万円
事業内容： 企業向け名入れカレンダーの製造・販売 総合印刷業
販促品を中心とした、各種ノベルティグッズの製作・販売
URL ： https://www.akagi-printing.co.jp/
●名入れカレンダーストア
https://www.naire-calendar.store/
●カレンダーを作ろう.com
https://www.calendar2960.com/