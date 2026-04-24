名入れカレンダーの赤木印刷株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：赤木 清人)は、2026年5月30日(土)にOMMビルで開催される大阪府印刷工業組合主催「ペーパーサミット2026」に出展いたします。





ペーパーサミット ロゴ





「ペーパーサミット」は、印刷の可能性を業界内外に広く発信するイベントです。

組合加盟の印刷会社と大阪府下のクリエイターがコラボし、ワークショップや製品展示・販売を行います。





赤木印刷株式会社は、長年培ってきたカレンダー制作のノウハウを活かし、複数のクリエイターとコラボレーション。

お好きな絵柄とWリング、スタンド台紙を組み合わせ、その場で卓上カレンダーを製本できるワークショップを実施いたします。

手動製本機を使った“アナログならではの仕上がり”をお楽しみいただけます。





紙好きの皆さまに楽しんでいただけるよう、スタッフ一同準備を進めておりますので、ぜひご来場のうえ、当社ブースへお立ち寄りください。





その場で製本してお渡しします





■展示内容

卓上カレンダー製作ワークショップ

価格：500円





当日設置予定のリング製本機「ツインループバインドS310」





■イベント概要

名称 ： ペーパーサミット2026

日時 ： 2026年5月30日(土) 10：00～18：00

会場 ： OMMビル2F・Bホール

所在地： 大阪市中央区大手前1-7-31

入場料： 500円(ご来場者ノベルティあり)

主催 ： 大阪府印刷工業組合

URL ： https://paper-summit.com/





OMMビル





■会社概要

会社名 ： 赤木印刷株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市生野区巽南2-8-9

代表者 ： 代表取締役 赤木 清人

設立 ： 1985年

資本金 ： 1,500万円

事業内容： 企業向け名入れカレンダーの製造・販売 総合印刷業

販促品を中心とした、各種ノベルティグッズの製作・販売

URL ： https://www.akagi-printing.co.jp/





●名入れカレンダーストア

https://www.naire-calendar.store/





●カレンダーを作ろう.com

https://www.calendar2960.com/