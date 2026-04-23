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栄養のプロと料理のプロが大集合！料理メディア「Nadia」とタイアップした特別企画ページ「ツルハグループの管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん 第2弾」を公開
特別企画ページ「ツルハグループの 管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん 第2弾」にて、管理栄養士おすすめ商品を使ったヘルシーレシピを公開中
株式会社ツルハホールディングス（北海道札幌市／代表取締役社長 鶴羽 順）とNadia 株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）がタイアップし、ツルハグループ管理栄養士の認知拡大、管理栄養士がおすすめする健康食品の消費拡大を目的に、特別企画ページ【ツルハグループの管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん 第2弾】を公開いたします。
特別企画ページ：https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2026
栄養のプロと料理のプロが大集合！ 第1弾で好評いただいた企画がさらにパワーアップ！ ツルハグループの管理栄養士とNadia Artistがタッグを組んで無理なく続けられる簡単でヘルシーなメニューを考案しました。頑張らずにゆるっと始められる、健康のための新習慣を今日から始めてみませんか？
詳しくは特別企画ページをご覧ください。
ツルハグループの 管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん第2弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2026
今後もツルハグループは「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という理念のもと、地域医療の担い手として、より身近で、安心できるサービスをお届けすべく、お客様の視点に立った店づくりを展開して参ります。
レシピの一部をご紹介
紅茶でしっとり、レモンでさっぱり♪【手羽元のレモンティー煮】 by AKIHO
電子レンジで簡単！トマト担々うどん by 橋本紗和｜ゆるっとさわごはん
料理メディア「Nadia」について
Nadia はプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間 2,000 万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagram な どで活躍する約1,000 名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称 「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「作りやすくて美味しいレシピばかり」と人気を集めています。
料理メディア「Nadia」https://oceans-nadia.com/
料理メディア「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）https://oceans-nadia.com/app
Nadia 株式会社について
会社名： Nadia 株式会社
設立：2012 年 7 月 5 日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪 2-16-4 STOCK ビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR 事業
お問い合わせ
contact@nadia-corp.co.jp
本件に関するお問合わせ先
能力開発部 011-783-2755
関連リンク
特別企画ページ第2弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2026
特別企画ページ第1弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2024
レシピサイト「Nadia」
https://oceans-nadia.com/
株式会社ツルハホールディングス（北海道札幌市／代表取締役社長 鶴羽 順）とNadia 株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）がタイアップし、ツルハグループ管理栄養士の認知拡大、管理栄養士がおすすめする健康食品の消費拡大を目的に、特別企画ページ【ツルハグループの管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん 第2弾】を公開いたします。
栄養のプロと料理のプロが大集合！ 第1弾で好評いただいた企画がさらにパワーアップ！ ツルハグループの管理栄養士とNadia Artistがタッグを組んで無理なく続けられる簡単でヘルシーなメニューを考案しました。頑張らずにゆるっと始められる、健康のための新習慣を今日から始めてみませんか？
詳しくは特別企画ページをご覧ください。
ツルハグループの 管理栄養士がおすすめ！ゆるっとヘルシーごはん第2弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2026
今後もツルハグループは「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という理念のもと、地域医療の担い手として、より身近で、安心できるサービスをお届けすべく、お客様の視点に立った店づくりを展開して参ります。
レシピの一部をご紹介
紅茶でしっとり、レモンでさっぱり♪【手羽元のレモンティー煮】 by AKIHO
電子レンジで簡単！トマト担々うどん by 橋本紗和｜ゆるっとさわごはん
料理メディア「Nadia」について
Nadia はプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間 2,000 万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagram な どで活躍する約1,000 名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称 「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「作りやすくて美味しいレシピばかり」と人気を集めています。
料理メディア「Nadia」https://oceans-nadia.com/
料理メディア「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）https://oceans-nadia.com/app
Nadia 株式会社について
会社名： Nadia 株式会社
設立：2012 年 7 月 5 日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪 2-16-4 STOCK ビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR 事業
お問い合わせ
contact@nadia-corp.co.jp
本件に関するお問合わせ先
能力開発部 011-783-2755
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特別企画ページ第2弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2026
特別企画ページ第1弾
https://oceans-nadia.com/special/tsuruha2024
レシピサイト「Nadia」
https://oceans-nadia.com/