熱闘甲子園が届ける音楽フェス「熱闘JAM」　今年は2DAYSに拡大し、9月22日・23日開催決定！DAY1には、Da-iCE＆FUNKY MONKEY BΛBY‘S出演決定！











熱闘甲子園が届ける音楽フェス！



今年は2DAYSに拡大し、9月22日・23日開催決定！



待望のDAY1出演アーティスト解禁！Da-iCE＆FUNKY MONKEY BΛBY‘S



本日、ひる12時〜チケット販売開始！！DAY2の詳細は後日発表！









昨年、高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6,500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大いたします！



注目のDAY 1出演アーティストには、過去に「熱闘甲子園」のテーマソングを担当し、球児たちの背中を押してきたDa-iCE(2025年担当)、FUNKY MONKEY BΛBY‘S(2010年担当)の参戦が決定！



さらに「熱闘JAM2026」の開催に向け、高校吹奏楽の魅力を多角的に発信する新プロジェクト「熱奏JAM」が始動しています。本企画ではスタッフが全国の吹奏楽部を直接訪問し、日々の練習風景や部員たちの絆、熱のこもった演奏を紹介。そしてプロの技術を駆使したプロモーションビデオを制作し、SNSにてその魅力を発信しています。



また、「熱闘JAM2026」の本番ステージにおいては、全国の高校吹奏楽部から出演校を募集予定です！(各日数校)。アーティストによるライブ、そして高校吹奏楽部による力強いパフォーマンス。まさに「熱闘甲子園」の世界観を“音”で体感できる、唯一無二のステージを創り出します！



DAY 2の出演者アーティストについても、順次発表してまいります！ぜひご注目ください！！











2025年熱闘甲子園テーマソング(「ノンフィクションズ」)を担当















■FUNKY MONKEY BΛBY’S



2010年熱闘甲子園テーマソング(「あとひとつ」)を担当















■ Da-iCE2025年熱闘甲子園テーマソング(「ノンフィクションズ」)を担当■FUNKY MONKEY BΛBY’S2010年熱闘甲子園テーマソング(「あとひとつ」)を担当







【開催概要】



・公演名: 熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026



・開催日: DAY1 2026年9月22日(火・祝) 開場: 15:00 開演: 16:00



DAY2 2026年9月23日(水・祝) 開場: 14:00 開演: 15:00



・場所: GLION ARENA KOBE



・特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社



・チケット料金：SSアリーナ席(特典タオル付)：15,000円（税込）/ SSアリーナ席：13,000円（税込）



Sアリーナ席(特典タオル付)： 13,000円（税込）/Sアリーナ席：11,000円（税込）



Aスタンド席：9,000円（税込）/Bスタンド席：6,000円（税込）



・チケット販売： 4月23日（木）ひる12時〜 熱闘JAM最速先行 にて受付開始



・チケット詳細URL：



■【日本コカ・コーラ株式会社より高校生無料チケットプレゼント】



毎年、熱闘甲子園で球児や応援する人たちの感動を届けている日本コカ・コーラの特別協賛が決定！



そして今回、日本コカ・コーラから高校生無料チケットをプレゼント！各日500人限定、無料ご招待！



4月23日（木）12時から熱闘JAM最速先行 にて受付開始



長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた「熱闘甲子園」がお届けする音楽イベント、その名も「熱闘甲子園 presents 熱闘JAM」。昨年、高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6,500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大いたします！注目のDAY 1出演アーティストには、過去に「熱闘甲子園」のテーマソングを担当し、球児たちの背中を押してきたDa-iCE(2025年担当)、FUNKY MONKEY BΛBY‘S(2010年担当)の参戦が決定！さらに「熱闘JAM2026」の開催に向け、高校吹奏楽の魅力を多角的に発信する新プロジェクト「熱奏JAM」が始動しています。本企画ではスタッフが全国の吹奏楽部を直接訪問し、日々の練習風景や部員たちの絆、熱のこもった演奏を紹介。そしてプロの技術を駆使したプロモーションビデオを制作し、SNSにてその魅力を発信しています。また、「熱闘JAM2026」の本番ステージにおいては、全国の高校吹奏楽部から出演校を募集予定です！(各日数校)。アーティストによるライブ、そして高校吹奏楽部による力強いパフォーマンス。まさに「熱闘甲子園」の世界観を“音”で体感できる、唯一無二のステージを創り出します！DAY 2の出演者アーティストについても、順次発表してまいります！ぜひご注目ください！！【開催概要】・公演名: 熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026・開催日: DAY1 2026年9月22日(火・祝) 開場: 15:00 開演: 16:00DAY2 2026年9月23日(水・祝) 開場: 14:00 開演: 15:00・場所: GLION ARENA KOBE・特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社・チケット料金：SSアリーナ席(特典タオル付)：15,000円（税込）/ SSアリーナ席：13,000円（税込）Sアリーナ席(特典タオル付)： 13,000円（税込）/Sアリーナ席：11,000円（税込）Aスタンド席：9,000円（税込）/Bスタンド席：6,000円（税込）・チケット販売： 4月23日（木）ひる12時〜 熱闘JAM最速先行 にて受付開始・チケット詳細URL： https://l-tike.com/st1/nettojam2026/ ■【日本コカ・コーラ株式会社より高校生無料チケットプレゼント】毎年、熱闘甲子園で球児や応援する人たちの感動を届けている日本コカ・コーラの特別協賛が決定！そして今回、日本コカ・コーラから高校生無料チケットをプレゼント！各日500人限定、無料ご招待！4月23日（木）12時から熱闘JAM最速先行 にて受付開始

関連リンク熱闘JAM公式HPhttps://www.asahi.co.jp/netto_jam/2026/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGndYPdADelQqt50vVqEyc5nL6kFc7IputaVSFVrlDZQlFu41I7Rv7jzY1vstw_aem_OBzTPqaOAhoyjBDr_en5WA&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3_a1denni7pai4ac熱闘JAM公式Instagramhttps://www.instagram.com/nettoh_jam/熱闘JAM公式Xhttps://x.com/nettoh_jam