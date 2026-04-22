【ディズニー】映画の名シーンが傘の内側に広がる晴雨兼用折りたたみ傘！スケーターよりDisney THE MARKET in 阪急うめだ本店にて先行発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー・アニメーション映画のシーンを内側にデザインした「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」を発売いたします。

2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売いたします。

デザインは、『ファンタジア』『ダンボ』『ふしぎの国のアリス』『ピーター・パン』『美女と野獣』『アラジン』の6柄。

■商品特長

雨の日の外出や、日差しが強い日の外出は、気分が沈みがちになりやすいというお悩みがありました。

本商品は、両面印刷仕様を採用しているため、傘の内側全面にディズニー・アニメーション映画の名シーンやキャラクターたちを鮮やかに表現でき、傘を開くたびに大好きな作品の世界観に包まれ、楽しい気分でお出かけできるというメリットを提供します。

また、外側と内側で異なるデザインを施しているため、外側はワンポイントやシンプルな縁取りなどの落ち着いたデザインとなり、普段のコーディネートに合わせやすく、通勤や通学、お出かけなど様々なシーンで使いやすいという悩みを解決します。

さらに、晴雨兼用傘であるため、急な雨にも強い日差しにもこれ一本で対応でき、天候に合わせて傘を変える手間なく毎日持ち歩くアイテムとして快適にご利用いただけます 。

■商品詳細

ファンタジア/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：6,050円（税込）

サイズ：約55cm

POS：4973307733475

品番：UBOTBP55N

外側は夜空を思わせるネイビーに星柄がデザイン。

内側には『ファンタジア』の魔法の世界が鮮やかにプリントされています。

「ミッキーマウス」の魅力が詰まっています。

ダンボ/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込）

サイズ：約55cm

POS：4973307735103

品番：UBOTBP55

外側は淡いグリーンにサーカステントをイメージした縁取りが可愛らしいデザイン。

内側には「ダンボ」の愛らしい表情やシーンが散りばめられています。

アリス/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込）

サイズ：約55cm

POS：4973307733390

品番：UBOTBP55

外側は水色を基調としたシンプルなデザイン。

内側には『ふしぎの国のアリス』の印象的なシーンが広がります。

開くたびにワクワクするようなデザインです。

ピーター・パン 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込）

サイズ：約55cm

POS：4973307735073

品番：UBOTBP55

外側はネイビーを基調としたデザイン。

内側には夜空を飛ぶシーンなど、冒険心をくすぐるアートが広がります。

美女と野獣/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込

サイズ：約55cm

POS：4973307733420

品番：UBOTBP55

外側は落ち着いたイエローカラー。

内側には『美女と野獣』のロマンチックな名シーンが描かれています 。

日常使いしやすい上品な仕上がりです。

アラジン 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込）

サイズ：約55cm

POS：4973307735110

品番：UBOTBP55

外側はパープルカラーで、内側には「アラジン」や「ジャスミン」などの魅力的なキャラクターたちが描かれています。

エキゾチックな雰囲気を楽しめるデザインです。

■販売情報

Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店にて2026年4月29日より先行販売

その後、スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の生活雑貨店、家電量販店等にて販売。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)Disney

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021