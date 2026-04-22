「Pixio（ピクシオ）」 からホワイトカラーの34inchウルトラワイドモニターが新登場。仕事やゲームにピッタリな迫力のある大画面とUWQHDの高解像度モニターを展開！

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Hamee株式会社


Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、UWQHD対応のホワイト／34インチ／180Hz／FAST VA ゲーミングモニター「PXC348C Neo White」の予約販売を2026年4月22日(水)よりPixio全店にて開始します。



発売を記念して、2026年4月22日(水)～5月10日(日)の期間で「PXC348C Neo White」を対象とした10%OFFセールをPixio全店で開催します。




■商品情報


〇商品名　　：PXC348C Neo White


〇価格　　　：60,890円（税込66,980円)


〇販売ECサイト


・公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/pxc348cnw


・Amazon　：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXDMH2YT


・楽天市場　：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxc348cn/


・Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxc348cn.html



■製品特長


・ホワイトカラーのデザインで、デスクに置いても圧迫感がありません。


・34インチの大画面で、迫力のある映像美が楽しめます。


・UWQHDの高解像度により、グラフィックが重視されるゲームや作業も快適です。


・180Hzの高リフレッシュレートにより、画面の移り変わりが激しいゲームにもオススメです。


・湾曲Fast VAパネルの高いコントラスト比により、映像鑑賞にも最適です。



■製品仕様


・本体サイズ　：長さ79.7 × 幅30.5 × 高さ52.0 cm


・重量　　　　：6.8Kg


・画面サイズ　：34インチ


・アスペクト比：21：9


・解像度　　　：UWQHD (3440 × 1440)


・リフレッシュレート：180 Hz


・応答速度　　：1ms (GTG)


・液晶パネル　：Fast VA / 非光沢


・色域　　　　：115.59% sRGB


・端子　　　　：HDMI2.0×2/DisplayPort1.4×1/Type-C(USB3.1)×1/Earphone Jack×1


・機能　　　　：FreeSync/G-SYNC Compatible対応/HDR/


　　　　　　　　Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/


　　　　　　　　VESA対応75mmピッチ/Overdrive


・保証・サポート：公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス


　　　　　　　 　 その他公式店舗 2年間/30日間の無料返品サービス



■発売記念セール概要


・期間　　 ：2026年4月22日(水)～5月10日(日)


・開催場所 ：Pixio全店


・対象製品 ：PXC348C Neo White


・通常価格 ：66,980円(税込)→特価：60,282円(税込)


「PXC348C Neo White」の発売を記念して、同シリーズを対象とした10%OFFセールをPixio全店にて開催します。本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。



■Pixioとは




Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。


コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。


販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/


Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm


Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/


Pixio Yahoo!ショッピング店　：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/


Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ



Pixio公式SNSアカウント

X（旧Twitter）： https://twitter.com/pixiojapan


Youtube 　　 ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg


Instagram　 ： https://www.instagram.com/pixiojapan/


twitch 　　　 ： https://www.twitch.tv/pixio_japan


TikTok 　　 　 ： https://www.tiktok.com/@pixio_official



【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
　　　　　 ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　：https://hamee.co.jp