「Pixio（ピクシオ）」 からホワイトカラーの34inchウルトラワイドモニターが新登場。仕事やゲームにピッタリな迫力のある大画面とUWQHDの高解像度モニターを展開！
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、UWQHD対応のホワイト／34インチ／180Hz／FAST VA ゲーミングモニター「PXC348C Neo White」の予約販売を2026年4月22日(水)よりPixio全店にて開始します。
発売を記念して、2026年4月22日(水)～5月10日(日)の期間で「PXC348C Neo White」を対象とした10%OFFセールをPixio全店で開催します。
■商品情報
〇商品名 ：PXC348C Neo White
〇価格 ：60,890円（税込66,980円)
〇販売ECサイト
・公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/pxc348cnw
・Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXDMH2YT
・楽天市場 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxc348cn/
・Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxc348cn.html
■製品特長
・ホワイトカラーのデザインで、デスクに置いても圧迫感がありません。
・34インチの大画面で、迫力のある映像美が楽しめます。
・UWQHDの高解像度により、グラフィックが重視されるゲームや作業も快適です。
・180Hzの高リフレッシュレートにより、画面の移り変わりが激しいゲームにもオススメです。
・湾曲Fast VAパネルの高いコントラスト比により、映像鑑賞にも最適です。
■製品仕様
・本体サイズ ：長さ79.7 × 幅30.5 × 高さ52.0 cm
・重量 ：6.8Kg
・画面サイズ ：34インチ
・アスペクト比：21：9
・解像度 ：UWQHD (3440 × 1440)
・リフレッシュレート：180 Hz
・応答速度 ：1ms (GTG)
・液晶パネル ：Fast VA / 非光沢
・色域 ：115.59% sRGB
・端子 ：HDMI2.0×2/DisplayPort1.4×1/Type-C(USB3.1)×1/Earphone Jack×1
・機能 ：FreeSync/G-SYNC Compatible対応/HDR/
Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/
VESA対応75mmピッチ/Overdrive
・保証・サポート：公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス
その他公式店舗 2年間/30日間の無料返品サービス
■発売記念セール概要
・期間 ：2026年4月22日(水)～5月10日(日)
・開催場所 ：Pixio全店
・対象製品 ：PXC348C Neo White
・通常価格 ：66,980円(税込)→特価：60,282円(税込)
「PXC348C Neo White」の発売を記念して、同シリーズを対象とした10%OFFセールをPixio全店にて開催します。本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧
Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
Pixio公式SNSアカウント
X（旧Twitter）： https://twitter.com/pixiojapan
Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/
twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan
TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp