E2A中国自動車道（吹田JCT～神戸JCT）のリニューアル工事　令和8年5月からの交通規制の日程をお知らせします

西日本高速道路株式会社

令和8年4月6日

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本 関西支社（大阪府茨木(いばらき)市、支社長：諸富 正和）では、安全・安心・快適を未来につなげるため、高速道路の長寿命化に向けた「高速道路リニューアルプロジェクト」に取り組んでおり、令和2年度よりE2A中国自動車道（E2A中国道） 吹田(すいた)ジャンクション（JCT）～神戸(こうべ)JCT間で大規模なリニューアル工事を行っております。

このたび、令和8年5月から実施予定の交通規制の詳細が決まりましたのでお知らせします。

宝塚(たからづか)インターチェンジ（IC）～神戸JCT間では一部の区間で終日車線規制を行います。朝夕を中心に渋滞が予測されておりますので、E1A新名神高速道路（E1A新名神）等へう回いただきますようお願いいたします。

高速道路をご利用のお客さまや沿道の皆さまには、交通規制に伴う渋滞やう回によりご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

本件は、令和7年12月5日の「E2A 中国自動車道（吹田JCT～神戸JCT）のリニューアル工事 令和8年1月からの交通規制の日程(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kansai/r7/1205/)」でお知らせすることとしていた内容です。

なお、令和8年8月以降に実施する交通規制の詳細につきましては決まり次第順次お知らせします。

１．交通規制の内容

（2）期間ごとの交通規制形態

２．う回案内

交通規制期間中は、周辺の高速道路や一般道において通常よりも大きな渋滞の発生が予測されますのでE1A新名神などへのう回やご利用時間の変更などにご協力ください。

３．渋滞予測

交通規制区間周辺の高速道路および一般道では、時間帯により通常よりも大きな渋滞の発生が予測され、所要時間が多くかかることが見込まれます。事前に最新の交通情報をご確認のうえ、時間に余裕をもってお出かけください。またE1A新名神などへのう回やご利用時間の変更などにご協力ください。

４．中国道リニューアル工事専用WBサイト

「中国道リニューアル工事専用WEBサイト」において、渋滞予測やう回ルート、リアルタイムの所要時間、工事内容、工事の進捗などを提供してまいりますので、お出かけの際は、最新情報をご確認の上、E1A新名神などへのう回やご利用時間の変更などにご協力ください。

＜中国道リニューアル工事専用WEBサイト＞

URL: https://kansai-renewal.com/2021_chugoku/ (https://kansai-renewal.com/2021_chugoku/) イメージ＜専用WEBサイトバナー＞

５．工事内容

（1）宝塚IC～神戸JCTの工事内容

６．その他の情報入手方法

交通規制の内容について、「中国道リニューアル工事専用WEBサイト」の他、横断幕・立看板・デジタルサイネージなどによって、順次お知らせします。

また、交通規制期間中は、以下のサイトや窓口などでも交通情報をご案内するとともに、道路上の情報板などで交通情報の提供や安全に走行いただくための注意の呼びかけを行います。高速道路を走行される際は、これらの情報を活用し、安全に走行していただきますようお願いします。なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は法律で禁止されています。ご利用の際はSA・PAにてお願いします。

1）NEXCO西日本公式WEBサイト

通行料金など高速道路に関する各種情報をご確認いただけます。

URL: https://www.w-nexco.co.jp/

2）日本道路交通情報センターの道路交通情報

道路交通情報Now！ や電話で道路交通情報をご確認いただけます。

URL: https://www.jartic.or.jp/

電話番号 全国統一番号 050-3369-6666（携帯短縮ダイヤル「＃8011」）

3）アイハイウェイ(https://ihighway.jp/)

全国の高速道路交通情報をマップや文字でご確認いただけます。

4）NEXCO西日本 関西支社専用X（旧Twitter）

工事に関する情報や進捗状況を発信しております。

アカウント：w_nexco_kansai

URL：https://twitter.com/w_nexco_kansai

5）関西圏高速道路リニューアルプロジェクトWEBサイト

NEXCO西日本が管轄する関西圏の高速道路、ならびに阪神高速の高速道路を対象に、リニューアル 工事箇所を一覧でご覧いただけます。

URL: https://kansai-renewal.com/

７．お客さまからのお問い合わせ

- 通行料金等に関するお問い合わせＮＥＸＣＯ西日本 お客さまセンター(https://www.w-nexco.co.jp/inquiry/#customercenter) をご覧ください。

最新のお知らせ・ニュースリリース

2026年4月13日

E89第二京阪道路 京田辺松井IC入口（下り線）で夜間閉鎖および一般国道1号バイパス（京都南道路）（下り線）で夜間通行止めを実施いたします （2026年5月25日～27日、6月9日～13日、29日～7月1日、14日～18日）(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kansai/r8/0413/)

2026年4月10日

令和8年度 大規模な工事規制予定について(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0410/)

2026年4月10日

E31 広島呉道路 坂北IC～呉IC間（上下線）夜間通行止めを実施いたします （2026年5月11日～23日）(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/r8/0410a/)

2026年4月10日

E96 長崎バイパス（川平IC～昭和町間、川平IC～西山町間）および川平有料道路（川平IC～井手園交差点間）の夜間通行止めを実施します （2026年5月12日～14日、18日～23日）(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kyushu/r8/0410a/)

2026年4月10日

E35西九州自動車道 武雄JCT～佐世保中央ICの夜間通行止めおよび佐世保中央ICの夜間閉鎖を実施します （2026年5月11日～23日、6月8日～9日、9日～10日）(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kyushu/r8/0410b/)