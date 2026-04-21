【キャンドゥ】心温まるディズニー・アニメーション映画『ダンボ』デザイン新登場！

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イオン株式会社

株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長　城戸一弥）は、大空を飛ぶ子ゾウを描いたディズニー・アニメーション映画「ダンボ」をモチーフにした商品を 2026 年 4 月 23 日（木）から順次発売いたします。




あまりに大きな耳だったためサーカスで仲間はずれにされた「ダンボ」。それでも友達のネズミ「ティモシー」やお母さんゾウ「ジャンボ」の深い愛情に支えられて空を飛び、サーカスのスターに成長していきます。魔法の羽を持ち大きな耳を羽ばたかせたり、ちょこんと手を振る「ティモシー」を乗せ元気いっぱいに飛び出す「ダンボ」。「ティモシー」や「ジャンボ」も登場し、頑張り屋の「ダンボ」のチャーミングな仕草や表情がたくさんです。




ブラインド仕様のクリアステッカーやミニミニバッグ、夏らしいクリアな素材のミニトートやレジャーバッグ、ボールチェーン付ポーチなど、ピンクとブルーを基調にしたアイテム全25品番を展開。



クリアステッカー　各110円（税込）　　　　　　　　　　※ブラインド商品　　　　　　　　

ミニミニバッグ　各220円（税込）　　　　　　　　　　　※ブラインド商品


A4クリアホルダー、ボールペン、メモ帳　各110円（税込）

アクリルカラビナ、アクリルキーホルダー、ダイカットキーホルダー　各220円（税込）


横長ポーチ　110円（税込）　　　　　　　　　　　　　　フラットクリアポーチ　220円（税込）　　　　　　　　　スクエアクリアポーチ　330円（税込）

巾着セット　330円（税込）

パステルな色合いに表情豊かな「ダンボ」が愛くるしい本シリーズをぜひお手にとってご覧ください。



【販売スケジュール】


　2026/4/23（木）から順次発売


　全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)　


　Can★Doネットショップ　https://netshop.cando-web.co.jp/




【会社概要】


　株式会社キャンドゥは、すべてのお客さまの暮らしに発見と感動を届け、


　よりよい毎日の提供をめざしてまいります。


　会社名：株式会社キャンドゥ


　所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー　33階


　代表者：代表取締役社長　城戸　一弥


　URL：https://www.cando-web.co.jp/