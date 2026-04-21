【キャンドゥ】心温まるディズニー・アニメーション映画『ダンボ』デザイン新登場！

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株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 城戸一弥）は、大空を飛ぶ子ゾウを描いたディズニー・アニメーション映画「ダンボ」をモチーフにした商品を 2026 年 4 月 23 日（木）から順次発売いたします。

あまりに大きな耳だったためサーカスで仲間はずれにされた「ダンボ」。それでも友達のネズミ「ティモシー」やお母さんゾウ「ジャンボ」の深い愛情に支えられて空を飛び、サーカスのスターに成長していきます。魔法の羽を持ち大きな耳を羽ばたかせたり、ちょこんと手を振る「ティモシー」を乗せ元気いっぱいに飛び出す「ダンボ」。「ティモシー」や「ジャンボ」も登場し、頑張り屋の「ダンボ」のチャーミングな仕草や表情がたくさんです。

ブラインド仕様のクリアステッカーやミニミニバッグ、夏らしいクリアな素材のミニトートやレジャーバッグ、ボールチェーン付ポーチなど、ピンクとブルーを基調にしたアイテム全25品番を展開。

クリアステッカー 各110円（税込） ※ブラインド商品ミニミニバッグ 各220円（税込） ※ブラインド商品A4クリアホルダー、ボールペン、メモ帳 各110円（税込）アクリルカラビナ、アクリルキーホルダー、ダイカットキーホルダー 各220円（税込）横長ポーチ 110円（税込） フラットクリアポーチ 220円（税込） スクエアクリアポーチ 330円（税込）巾着セット 330円（税込）

パステルな色合いに表情豊かな「ダンボ」が愛くるしい本シリーズをぜひお手にとってご覧ください。

【販売スケジュール】

2026/4/23（木）から順次発売

全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)

Can★Doネットショップ https://netshop.cando-web.co.jp/

【会社概要】

株式会社キャンドゥは、すべてのお客さまの暮らしに発見と感動を届け、

よりよい毎日の提供をめざしてまいります。

会社名：株式会社キャンドゥ

所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー 33階

代表者：代表取締役社長 城戸 一弥

URL：https://www.cando-web.co.jp/