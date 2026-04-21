AZ、「Amazon A+コンテンツ完全活用術～CVRを上げるビジュアル設計～ウェビナー」を5月16日(水)12:30から無料開催

株式会社AZ

株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役社長：藤堂 高義)は、2026年5月16日(水)12:30から【Amazon A+コンテンツ完全活用術～CVRを上げるビジュアル設計～ウェビナー】をオンラインで開催いたします。

【無料ウェビナー】Amazon A+コンテンツ完全活用術～CVRを上げるビジュアル設計～

商品ページに訪れたお客様を「買う」という行動へ導くために、A+コンテンツは購買率（CVR）に直結する重要な要素となっています。

しかし、ただ画像を並べるだけでは効果は出ません。

本ウェビナーでは、購買意欲を高めるモジュール選定・ビジュアル設計の考え方から、Premium A+の実践活用まで、すぐに使える制作ノウハウを体系的にお伝えします。

さらに、参加者限定で実務に活用できる特典もご用意しております。

デジタルマーケティングに取り組んでおられる自社ECサイト運営会社の責任者様または運営ご担当者様に、ぜひご参加いただきたいセミナーとなっております。

※本ウェビナーは Amazon出品者様、EC事業責任者様、マーケティング担当者様向けのウェビナーとなります。

※広告代理店、制作会社など、同業他社の方の参加はお断りいたします。

※フリーメールからのお申し込みはお断りしております。

詳細を見る :https://azkk.co.jp/seminar/20260513_amazon-content

■開催背景

Amazonにおける売上は、広告や価格だけでなく「商品コンテンツ」によって大きく左右されます。



ユーザーは限られた時間の中で商品を比較検討しており、

- 一瞬で魅力が伝わるか- 購入後の利用イメージが湧くか- 他商品との違いが明確か

といったポイントが購買意思決定に大きく影響します。

一方で、多くの事業者が感覚的にページを作成しており、再現性のある改善ができていないのが現状です。

本ウェビナーでは、こうした課題を解決するために、論理的かつ再現性のある商品コンテンツ設計手法を体系的にお伝えします。

■こんな方におすすめ

- 商品ページのCVR（購買転換率）を改善したいセラー・ブランド担当者- A+コンテンツを導入しているが効果を実感できていない方- 画像制作やビジュアル設計のポイントがわからない方- Premium A+コンテンツの活用を検討しているブランド登録済みの方- 既存の商品ページの見直しをこれから始めたいEC担当者

■ウェビナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/11_1_fe720a91b41b8b24c32f4e50d5ea7b5c.jpg?v=202604210251 ]

セミナー名 ： Amazon A+コンテンツ完全活用術～CVRを上げるビジュアル設計～ウェビナー

日時 ： 2026年5月13日(水)12:30～13:00

開催形式 ： オンライン(Zoom ウェビナー)

参加費 ： 無料

お申し込みURL ： https://azkk.co.jp/seminar/20260513_amazon-content

■参加特典

ウェビナー参加者限定で、Amazon運用に役立つ実践資料・ノウハウを特別提供いたします。

＜スピーカー＞

株式会社AZ 第1セールスユニット 宮崎 良太宮崎 良太株式会社AZ 第1セールスユニット

関西大学卒業後、人材系ベンチャーを経て現職。

現在はAmazon支援の専門家として、多岐にわたるジャンルのセラーおよびベンダー様の事業成長に従事。

兵庫県出身。

何事にもストイックに取り組むのが信条。

■株式会社AZについて

詳細を見る :https://azkk.co.jp/seminar/20260513_amazon-content

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/11_2_b6e8ba682dd7bda0a85b2c6b8db4a727.jpg?v=202604210251 ]