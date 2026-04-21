Unity が富士ソフトとの協力により、リアルタイム3D 技術で日本の産業における DX をさらに推進

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

世界をリードするゲームエンジンの Unity[NYSE: U] は、 Unity サービスパートナープログラムに、富士ソフト株式会社 (本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社⾧執行役員 兼 CEO：室岡 光浩、以下富士ソフト) が参加したことを発表いたしました。

このプログラムは、パートナーが Unity を活用して専門性を拡大し、事業を成⾧させるためのもので、富士ソフトは国内初の サービスパートナーとなります。

Unity は、トレーニングリソースと認定コース、深い製品知識、XR やデジタルツインなどの専門分野を含む豊富なユースケースライブラリを提供することで、富士ソフトが業界を超えてリーチを拡大し、お客様の技術的な課題に対して影響力の高いソリューションを提供できるよう支援を加速します。

富士ソフトは、Unity のサービスパートナーとして、特にデジタルツイン・シミュレーションの領域で、豊富な Unity の開発リソースや、周辺技術の多様な経験を活用し、お客様の技術的な課題を解決いたします。このプログラムへの参加により、富士ソフトは現場の課題に対し、より柔軟で革新的なソリューションを提供できるようになります。

富士ソフト株式会社 常務執行役員 組込／制御ビジネスユニット エリア事業本部⾧ 南川

勝 様

「この度、当社は Unity サービスパートナープログラムに国内で初めて参加いたしました。

Unity のリアルタイム 3D 技術と当社のインテグレーション力を掛け合わせることで、デジ

タルツイン・シミュレーション領域での支援の強化につなげます。富士ソフトは今後も製

造業を中心に、現場課題の解決をお客様と共に進め、価値提供を継続的に強化し、産業の

DX を支援してまいります。」

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 APAC 営業本部長 松原達也

「デジタルツインは試験運用から実務での運用へと移行しており、Unity は多様な産業で

実際に現場で活用されています。富士ソフト様が当社のサービスパートナープログラムに

参画されたことで、日本のお客様がアイデアと現実のギャップを埋める取り組みを、より

広く力強くご支援できる体制が整いました。」

Unity サービスパートナー プログラムの詳細は、こちら(https://unity.com/ja/partners/service-partner)をご覧ください。

Unity について

Unity [NYSE: U] は、モバイル、PC、コンソールから拡張現実(XR)まで、すべての主

要なプラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、販売、成長させる

ための一連のツールを提供しています。詳細は unity.com/ja(https://unity.com/ja) をご覧ください。

※Unity および関連の製品名は Unity Technologies またはその子会社の商標です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」、特に Unity の計画、

戦略、目的に関するものが含まれています。「信じる」、「可能性がある」、「するだろう」、「見積も

る」、「継続する」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、およびそれらに類似

する表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。この将来の見通しに関する記

述は、リスク、不確実性、および想定により影響を受けます。リスクが現実になった場合、または想定事

項が誤っていたことが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述に暗示される結果とは大

きく異なる可能性があります。Unity の業績に影響を及ぼす可能性のあるこれらのリスク、およびその他

のリスクに関する詳細情報は、Unity が米国証券取引委員会（SEC）に提出した報告書に記載されてお

り、その内容は Unity の投資家情報ウェブサイトで閲覧できます。本リリースに記載されている内容

は、本リリースの日付時点のものであり、Unity は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリース

の日付以降、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではなく、現時点で更新する予定もありま

せん。