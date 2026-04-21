焼鳥ダイニング「コッコちゃん」が大胆リニューアル！エリア限定３店舗だけで「カジュアル・洋風」スタイルへ一新。4月22日からオシャレで身近でカジュアルな洋風ラインナップが登場。

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアンミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など46店舗を経営する株式会社イーストン（所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」）は、焼鳥ダイニングいただきコッコちゃんにて、今回から新たに「洋」のテイストを導入しよりカジュアルに楽しめるメニューに2026年4月22日（水）より一新し販売いたします。

これまでの親しみやすい焼鳥スタイルに加え、「洋風テイスト」と「カジュアルなオシャレ感」を融合させた新メニューへと生まれ変わります。

■ リニューアルの背景

「もっと気軽に、日常をオシャレに彩る場を」という想いから、今回のリニューアルが決定いたしました。従来の居酒屋メニューの枠を超え、ワインやハイボールに合う洋風料理を中心に、女性グループやカップル、お一人様でもバル感覚で楽しめるラインナップを揃えました。

■ リニューアルの背景：居酒屋から「洋風カジュアルダイニング」への進化 これまで「焼鳥ダイニング」として親しまれてきたコッコちゃんが、そのこだわりはそのままに、より現代的でオシャレな「カジュアル・バル」スタイルへと進化します。こだわりの食材をハーブ、チーズ、スパイスを駆使した洋風の技法で調理。日常に少しの特別感を添える、新しい食体験を提供します。

■ 新メニューのポイント

カジュアルな「（小皿）」スタイルの充実 「色々食べたい」というニーズに応え、300円～500円台のリーズナブルな小皿料理を拡充。お一人様でも、グループでのシェアでも、バル感覚で気軽にお楽しみいただけます。

紫キャベツのラペ 308円（税込）

レバーパテ 418円（税込）

イチジクバター 418円（税込）

「映える」プレゼンテーション 盛り付けや食器を刷新。運ばれてきた瞬間に会話が弾むような、彩り豊かでフォトジェニックな一皿をご提供します。

サーモンくま最中 418円（税込）

海老とアボカドのチーズたっぷりサラダ 858円（税込）

コッコちゃんならでわの一品料理

ふわっ、とろっとこだわりの「下川六〇酵素卵」を使ったシンプルな味わいで楽しむオムレツにはプレーンとアイオリマヨネーズの2種類をご用意

コッコのオムレツ 638円（税込）

コッコのオムレツ ～アイオリマヨネーズ～ 748円（税込）

人気メニューもリニューアル！

コッコちゃんの人気オムライスもリニューアル！

ナイフで開くととろ～り半熟卵が広がるオムライス。ソースはケチャップと濃厚デミグラスがお選びいただけます。

コッコのオムライス 792円(税込）

コッコのオムライス デミグラス 880円（税込）

■ リニューアル対象店舗 今回のリニューアルは、ブランドの新たな一歩として、全国から選ばれた下記3店舗のみで実施される限定プロジェクトです。

【札幌エリア】コッコちゃん 桑園店

【仙台エリア】コッコちゃん マーブルロード店

【関東エリア】コッコちゃん 浦和店

【販売期間】2026年4月22日（水）～

販売店舗：「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」

※店舗情報は下記参照

■焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん

2003年、札幌市東区に誕生した「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」。1号店のオープン以来、私たちは地域の皆さまに支えられ、23年の歩みを刻んで参りました。2006年には宮城県仙台市、2012年には東京へと進出し、現在では14店舗を展開するまでに成長いたしました。

私たちのミッションは「食を通じて日本を元気に！」すること。 北海道のご当地焼き鳥や旬の味覚を取りそろえた店内は、まるであなたの街にやってきた「北海道物産展」のような活気にあふれています。それと同時に、一日の終わりに「ただいま」という気持ちで帰ってこられる、心温まる憩いの場でありたいと願っています。

物価高や不景気といった変化の激しい時代だからこそ、私たちはこれからも変わらぬおもてなしと、進化し続ける北海道の美味しさをお届けし、皆さまに愛され続ける店舗づくりに邁進して参ります。

■Instagram https://www.instagram.com/coccochan_official/

■公式HP https://cocco.eastone.co.jp/

販売店舗

≪関東エリア≫

■浦和店▶埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目3番6号 浦和仲町YKビル2F TEL：048-814-2622

https://goo.gl/maps/Xjh5D1f4nPQkKs2N7



≪宮城県エリア≫

■マーブルロード店▶宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

https://goo.gl/maps/wTJTPvMBChsSuoQN7



≪北海道エリア≫

■桑園店▶北海道札幌市中央区北8条西15丁目28-176

https://goo.gl/maps/wUwfZSfQXsWEJB8v8



会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2026年4月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■公式ホームぺージ▷ https://www.eastone.co.jp/