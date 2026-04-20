吉備津神社(岡山市北区)は、「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1」の新たな幕開けを飾る特別企画「特別夜会」を、いよいよ4月25日(土)に開催いたします。通常非公開の夜間に境内を開放し、国宝建築を背景に “トーク×朗読劇×音楽”が交錯する、一夜限りの特別な体験が目前に迫りました。





国宝 本殿・拝殿再建600年＋1





プログラム・出演者プロフィールル





新たに俳優 菊地桃子氏の朗読劇出演が決定し、歴史と物語が重なる吉備津神社の夜に、いっそう彩りが加わります。当日は、ヴィジュアリスト・映画監督 手塚眞氏、お笑い芸人・作家 又吉直樹氏、吉備津神社宮司 藤井崇行氏が登場し、「夜の吉備津神社で情熱トーク」をテーマに、この夜だけの公開セッションを展開します。

さらに、俳優 西岡徳馬氏(特別出演)、俳優 高川裕也氏、そして菊地桃子氏によるオリジナル朗読劇「吉備津の釜」、最先端電子楽器奏者 薮井佑介氏による音楽パフォーマンスなど、五感を揺さぶるプログラムが続きます。“国宝の夜に灯る物語”を体験できるのは、この一夜だけ。出演者・スタッフが揃い、リハーサルや境内の準備も最終段階に入り、会場はすでに特別な空気に包まれつつあります。









■開催概要

【イベント名】

吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会





【日時】

2026年4月25日(土) 開場18:00／開演18:30





【会場】

吉備津神社 本殿・拝殿前 特設ステージ

(岡山市北区吉備津913／JR吉備津駅より徒歩約10分)

※雨天時：ルネスホール(岡山市北区内山下1-6-20)に変更

実施会場については4月23日(木)12:00時点で公式HP、SNSでお知らせいたします

ご来場の前に、必ずご確認ください。





【入場料】

◆数量限定◆又吉直樹サイン本付き特別チケット 10,200円

一般 8,000円／こども(4歳～中学生) 3,500円

※4歳未満膝上無料





【来場特典】

又吉直樹 × 手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セット









■出演

手塚 眞 (ヴィジュアリスト・映画監督)

又吉 直樹 (お笑い芸人・作家)

藤井 崇行 (吉備津神社宮司)

西岡 徳馬 (俳優・特別出演)

菊地 桃子 (俳優・歌手)

高川 裕也 (俳優)

薮井 佑介 (最先端電子楽器奏者・作曲家)









■チケット情報

【Web】

カンフェティ( https://www.confetti-web.com/events/14117 )

LivePocket( https://livepocket.jp/e/05oio )





【店頭】

ぎんざや(岡山市北区表町1-10-35／086-222-3244)

吉備津神社 受付(岡山市北区吉備津931/086-287-4111)





※Webチケット販売中

※「吉備津神社」で検索





【入場に関する重要なお知らせ】

当日は整理券による入場制となります。

本イベントは完全自由席です。混雑・トラブルを防ぐため、当日は整理券順での入場制を設けております。早めのご来場をおすすめします。

※会場内の受付・入場ゲートは、メイン入口よりお入りいただき、当日の案内板にてご確認ください。





【交通・アクセスについて】

〇最寄駅の電車本数は1時間に1～2本です。必ず事前に時刻表をご確認ください。

〇終演後は混雑が予想されます。余裕をもったご帰宅計画をお願いいたします。

〇公共交通機関の遅延による払い戻しはいたしかねます。

〇駐車場には限りがございます。可能な限り公共交通機関をご利用ください。

〇夜間は周辺が暗くなりますので、足元にご注意ください。





【電車でお越しの方へ】

[ 新幹線でお越しの場合 ]

JR新大阪駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約1時間)

JR博多駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約2時間)





[ 電車でお越しの場合 ]

JR岡山駅～吉備津駅(約17分) ～ 徒歩約10分

JR倉敷駅～吉備津駅(約40分) ～ 徒歩約10分





会場案内





アクセス・駐車場案内





■特設サイトURL： https://600plusone.jp/