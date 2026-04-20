「第１９回かなざわマッチング商談会」の参加事業所の募集を４月６日（月）より開始しました。

かなざわマッチング商談会は、業種や事業規模、商談内容を問わず、あらゆるビジネスマッチングが可能な事前調整型の商談会で、リアル商談会に加え、オンラインでの参加も可能な商談会として開催します。

また、今回も前回に引き続き、令和６年能登半島地震により被害を受けた北陸３県の復興を願って「能登半島地震復興応援プロジェクト」と称して開催します。

１．事業名 第１９回かなざわマッチング商談会

２．開催日 リアル商談 ８月１９日（水）～８月２１日（金）

オンライン商談 ８月２５日（火）～８月２８日（金）

３．会 場 オンラインまたは金沢商工会議所会館（リアル商談）

４．受 付 ４月６日（月）～５月１５日（金） ※エントリーは当所HPより可能

５．参加費 無料

６．参加資格 全国の商工会議所・商工会の会員事業所

特徴

①オンライン商談＋リアル商談

・オンライン商談を希望される方、リアル商談を希望される方、どちらにも対応する商談会。

②全国の事業者と商談可能

・規模・業種・業態を問わず商工会議所・商工会の会員が参加。

③商談内容は何でもOK！

・販路開拓、仕入先や外注先開拓、業務提携・共同開発、人材確保・育成など。

④効率的な商談を実現

・商談を希望した企業間で事務局が事前調整するため、効率的な商談が可能。

⑤能登半島地震復興応援プロジェクト

・エントリーフォームの商談希望内容に「能登半島復興支援関連」の項目を追加。

・北陸三県からのエントリー者の商談希望申込数を1企業あたり最大２０事業者に増加。

(その他のエントリー者は最大１０事業者)

・自社でのオンライン商談設備の準備が難しい能登地区の事業者に対して、商工会議所等がサポート。

・リアル商談会場に能登地区事業者のPRコーナーを設置。

(写真はリアル商談会の様子)







