“あえて青い”バナナをもう一度見つめ直した一杯『Izu Banana Pils』新発売！
熱川バナナワニ園(静岡県東伊豆町)は、クラフトビールメーカー「反射炉ビヤ」とのコラボレーションにより、新商品『Izu Banana Pils』を2026年4月23日(木)に発売いたします。
本商品は、これまで主に使用してきた完熟バナナではなく、あえて青バナナを使用した新しい発想のクラフトビールです。さらに、当園としては初となる缶ビールでの展開、およびマスコットキャラクター「ばにお」の総柄ラベルデザインを採用した意欲作となっています。
Izu Banana Pils
■ 開発の背景
これまで当園では、完熟バナナの濃厚な甘みを活かしたビールや、バナナと他の果実を掛け合わせた商品開発を行ってきました。
その中で改めて、「バナナそのものの魅力とは何か」を見つめ直し、今回の開発に至りました。
着目したのは、まだ熟す前の青バナナが持つ爽やかな香りと軽やかさです。
この特徴を、キレのあるピルスナーと組み合わせることで、甘さに頼らない、すっきりとした飲み口の中にバナナの個性を感じられるビールに仕上げました。
まさに、“あえて青い”という選択から生まれた一杯です。
青バナナ
■ 商品の特長
・青バナナを使用した爽やかな香りと軽やかな味わい
・ピルスナーならではのキレのある飲み口
・当園初となる缶ビール仕様(350ml)
・熱川ばにおの総柄ラベルによるポップなデザイン
醸造の様子1
■ 商品概要
本商品は、当園が温泉熱を活用して栽培した台湾バナナ(品種：仙人蕉)を使用し、反射炉ビヤが醸造しました。
青バナナ由来のトロピカルで爽やかな香りと、ラガーならではのスッキリとしたキレのある味わいが特長です。
口に含むと、バナナや白・黄色い果実を思わせるフルーティーな風味が広がり、その後ホップ由来の爽快感とともに、軽やかな余韻へと続きます。飲み進めるほどにバナナの新たな魅力を感じられる一杯です。
商品名 ： Izu Banana Pils
ビアスタイル ： ピルスナー
副原料 ： バナナ(品種：仙人蕉)
生産者 ： 熱川バナナワニ園
アルコール度数： 5.0％
IBU ： 15
内容量 ： 350ml(缶)
販売開始日 ： 2026年4月23日(木)
価格 ： 800円(税込)
(※熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販において)
▼熱川バナナワニ園 売店通販
https://bananawanien.thebase.in/
＜主な販売先(予定)＞
熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定
園内の様子1
【熱川バナナワニ園について】
温泉熱を活用し、ワニの飼育および熱帯植物の栽培を行っています。飼育しているワニは15種約100頭と、日本最多の種類数を誇ります。また、約5,000種の熱帯植物を栽培しており、園内で収穫したバナナやパパイヤは併設のフルーツパーラーで提供しています。
園内フルーツパーラー
所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10
営業時間： 9：00～17：00(最終入園16：30)
アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分
TEL ： 0557-23-1105
URL ： https://bananawani.jp/
●公式X https://x.com/bananawanien_82
●公式Facebook https://www.facebook.com/bananawanien02
●公式Instagram https://www.instagram.com/bananawani_official/
●熱川バナナワニ園公式通販 https://bananawanien.thebase.in