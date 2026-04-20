熱川バナナワニ園(静岡県東伊豆町)は、クラフトビールメーカー「反射炉ビヤ」とのコラボレーションにより、新商品『Izu Banana Pils』を2026年4月23日(木)に発売いたします。

本商品は、これまで主に使用してきた完熟バナナではなく、あえて青バナナを使用した新しい発想のクラフトビールです。さらに、当園としては初となる缶ビールでの展開、およびマスコットキャラクター「ばにお」の総柄ラベルデザインを採用した意欲作となっています。





Izu Banana Pils





■ 開発の背景

これまで当園では、完熟バナナの濃厚な甘みを活かしたビールや、バナナと他の果実を掛け合わせた商品開発を行ってきました。

その中で改めて、「バナナそのものの魅力とは何か」を見つめ直し、今回の開発に至りました。

着目したのは、まだ熟す前の青バナナが持つ爽やかな香りと軽やかさです。

この特徴を、キレのあるピルスナーと組み合わせることで、甘さに頼らない、すっきりとした飲み口の中にバナナの個性を感じられるビールに仕上げました。

まさに、“あえて青い”という選択から生まれた一杯です。





青バナナ





■ 商品の特長

・青バナナを使用した爽やかな香りと軽やかな味わい

・ピルスナーならではのキレのある飲み口

・当園初となる缶ビール仕様(350ml)

・熱川ばにおの総柄ラベルによるポップなデザイン





醸造の様子1





■ 商品概要

本商品は、当園が温泉熱を活用して栽培した台湾バナナ(品種：仙人蕉)を使用し、反射炉ビヤが醸造しました。

青バナナ由来のトロピカルで爽やかな香りと、ラガーならではのスッキリとしたキレのある味わいが特長です。





口に含むと、バナナや白・黄色い果実を思わせるフルーティーな風味が広がり、その後ホップ由来の爽快感とともに、軽やかな余韻へと続きます。飲み進めるほどにバナナの新たな魅力を感じられる一杯です。





商品名 ： Izu Banana Pils

ビアスタイル ： ピルスナー

副原料 ： バナナ(品種：仙人蕉)

生産者 ： 熱川バナナワニ園

アルコール度数： 5.0％

IBU ： 15

内容量 ： 350ml(缶)

販売開始日 ： 2026年4月23日(木)

価格 ： 800円(税込)

(※熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販において)





▼熱川バナナワニ園 売店通販

https://bananawanien.thebase.in/





＜主な販売先(予定)＞

熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定





園内の様子1





【熱川バナナワニ園について】

温泉熱を活用し、ワニの飼育および熱帯植物の栽培を行っています。飼育しているワニは15種約100頭と、日本最多の種類数を誇ります。また、約5,000種の熱帯植物を栽培しており、園内で収穫したバナナやパパイヤは併設のフルーツパーラーで提供しています。





園内フルーツパーラー





所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間： 9：00～17：00(最終入園16：30)

アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL ： 0557-23-1105

URL ： https://bananawani.jp/





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