State Grid Jiangsu、99.996%の電力の信頼性と国際企業向けの合理化された送電網アクセスを強調 蘇州における低炭素電力供給、接続コストの削減、および投資家重視のインフラ整備について概要を説明

ミュンヘン、2026年4月19日 /PRNewswire/ -- ドイツのミュンヘンで開催された第18回「Taicang Day」イベントで、State Grid Taicang Power Supply Companyは、信頼性の高い低炭素電力供給、合理化された系統接続、再生可能エネルギー提携へのアプローチを発表し、グリッド・モダナイゼーションが江蘇省への国際投資をいかに支援しているかを強調しました。





蘇州は中国東部における外国投資の重要な拠点であり続けています。蘇州の中でも、太倉市はしばしば「中国におけるドイツ企業の本拠地」と呼ばれ、560社以上のドイツ企業を抱え、数千億元相当の複数の産業クラスターの成長を後押ししています。

蘇州では、State Grid Suzhou Power Supply Companyが20カ所の「プラグ・アンド・プレイ」電力アクセス実証区を整備し、低圧接続基準を200キロワットに引き上げる取り組みを主導するとともに、電力インフラ投資を顧客の敷地境界線まで拡大する政策を実施しました。 第14次5カ年計画期間の開始以来、これらの動きにより、顧客は累積で100億元以上の送電網接続コストを節約することができました。「当社は、世界最高水準の電力ビジネス環境を構築するという取り組みの一環として、「プラグ・アンド・プレイ」電力アクセス、オール電化インフラ共有、段階的な電力供給など、一連の革新的な取り組みを導入しました」と、マーケティング部門ディレクターのCao Junは述べています。「我々は、企業顧客向けのサービスを向上させながら、再生可能エネルギーの協力を拡大していきます。」

State Grid Jiangsu Electric Powerは、信頼性の高い電力供給、合理化されたサービス、低炭素社会への移行において、的を絞ったインパクトの大きい躍進を遂げ、江蘇省の広範な経済発展と投資環境を支えています。

企業の低炭素化ニーズを中心に構築された同社は、エンド・ツー・エンドの低炭素エネルギー・サービス・システムを確立しています。2025年、江蘇省の再生可能エネルギーの取引量は220億キロワット時を超え、グリーン電力証書取引は350万件を超えています。同省はまた、中国初の国際的に認証された省レベルの電力炭素排出係数データベースを開発し、炭素会計システムを立ち上げました。強力な基幹送電網、インテリジェントな配電システム、スマート・マイクログリッド、統合情報プラットフォームを組み合わせることで、企業への信頼性の高い電力供給を確保するためのレジリエントな枠組みが整いました。電源-系統-負荷-蓄電の統合の柔軟性を活用し、活線保守をデプロイすることで、同社は江蘇省が51年連続で大規模停電を起こさないことに貢献しました。現在、電力供給の信頼性は99.996%に達しており、これは1世帯あたりの年間平均停電時間がわずか0.35時間に相当します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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