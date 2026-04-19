【徳島ガンバロウズ】レギュラーシーズン順位確定のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ熱いご声援ありがとうございます。

2026年4月18日（土）に行われましたB3リーグ2025-26シーズン第29節の試合結果を受け、徳島ガンバロウズのレギュラーシーズンにおける順位が2位に確定いたしましたのでお知らせいたします。



なお、B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26における対戦カードも決定しましたので併せてお知らせいたします。

B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26

■試合日程

GAME1：2026年4月24日（金）19:00

GAME2：2026年4月25日（土）15:15

GAME3：2026年4月26日（日）14:00

※2戦先勝方式のため、GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗の場合に開催されます。

■対戦：東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（7位）

■会場：とくぎんトモニアリーナ

（徳島県徳島市徳島町城内６番地）





4月24日（金）とくぎんトモニアリーナにて行われる「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26」の対戦相手が東京ユナイテッドBCに決定いたしました。

なお、東京ユナイテッドBC側の各種指定席の観戦チケットは4月20日（月）19時より販売開始いたします。

チケット情報 :https://gambarous.jp/news/detail/id=49534

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。