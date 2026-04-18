株式会社ソニーミュージックソリューションズが展開する音楽プロジェクト「Newtro」と、ティーン向けメディア「Popteen」による共同企画として、Popteenの専属モデルがモーニング娘。の代表曲「恋愛レボリューション21」をカバーすることが決定。 本日2026年4月18日（土）に都内で開催されたイベント「Popteen大運動会 2026」にて初披露され、同日18:00にミュージックビデオが公開された。 本カバーは、Popteen専属モデルによるユニット「We Girls from Popteen」名義で発表される。

■「平成の熱狂を、令和の自己表現へ。」 「恋愛レボリューション21」は、2000年代初頭にモーニング娘。の代表曲として広く親しまれ、振付やフォーメーションとともに“時代を象徴するアンセム”として知られる楽曲である。 本企画では、この楽曲を単なる懐メロとしてではなく、現代のティーンの視点から再解釈。 Popteenモデルたちが音楽・ダンス・ファッション・アティテュードを通して、自分たちなりの“ラブレボ”を表現する。 「平成レトロ＝懐かしむもの」ではなく、 “今の女の子が自分のスタイルで着こなし、踊り、表現できるカルチャー”として再提示することを目指している。 ■参加モデルについて 本企画には、Popteenで活躍するモデル10名が参加。 向井怜衣、川野明愛、藤田みあ、代田萌花、土屋惺来、相塲星音、田中陽菜、樋口こなつ、辻加純、森下由葵 それぞれ異なる個性を持つメンバーが集まり、“完成されたアイドル”ではなく、“今を生きる女の子たちのリアルな表現”として本楽曲に向き合う。 ■音楽・映像について 本楽曲のサウンドプロデュースは、現代のポップミュージックシーンで活躍するヤマモトショウが担当。 原曲の持つエネルギーを尊重しながら、令和のリスニング環境に合わせたアレンジが施されている。 また、ダンスは“真似したくなる”ことを前提に設計されており、TikTokなどのSNSを通じて広がることを想定。 10人でのパフォーマンスだけでなく、少人数や個人でも踊れる構成となっている。 ミュージックビデオでは、平成レトロのエッセンスを取り入れつつ、Popteenらしいファッションや世界観で アップデートされたビジュアルが展開される。 ■今後の展開 本カバー楽曲は、YouTubeでのミュージックビデオ公開に加え、TikTokを中心としたダンス動画展開も予定。 Popteenモデル自身による投稿を起点に、ユーザー参加型のムーブメントとして広がっていくことが期待されている。

＜Popteen参加専属モデル コメント＞

■向井怜衣（れいれい） 多くの方に愛されている『恋愛レボリューション21』を、こうして自分たちなりに表現でき本当に嬉しいです。平成のキラキラしたパワーはそのままに、令和の“今の自分たち”らしいラブレボを届けられるように頑張りました。たくさんの方に聴いていただきたいです！ ■辻加純（きゃすみる） 最初にお話をいただいたときはびっくりしたのですが、Popteenモデルみんなで作り上げた“新しいラブレボ”になっています！ 振り付けもすごく可愛くて真似しやすいので、ぜひSNSで一緒に踊ってほしいです！ ■土屋惺来（せらぴー） 世代を超えて愛されている楽曲に関われてとても光栄です。 レコーディングも振り入れも本当に楽しくて、みんなで一つの作品を作る時間がすごく印象に残っています！ 平成レトロな雰囲気と今っぽさのミックスがとても新鮮なので、ぜひ注目してほしいです♡

▼ミュージックビデオ 「恋愛レボリューション21」 × We Girls from Popteen / Newtro 公開日時：2026年4月18日（土）18:00～ URL： https://youtu.be/eXuj1QRtU8g

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=eXuj1QRtU8g

＜楽曲＞

モーニング娘。 「恋愛レボリューション21」（2001年） 作詞：つんく / 作曲：つんく

＜ARTIST/CREATOR＞

▼We Girls from Popteen

・参加モデル 向井怜衣、川野明愛、藤田みあ、代田萌花、土屋惺来、相塲星音、田中陽菜、樋口こなつ、辻加純、 森下由葵 ＜Popteen＞ 1980年10月1日創刊。ティーン世代の“今”を発信するファッション＆カルチャーメディア。モデルのリアルなライフスタイルや価値観を軸に、ファッション・ビューティー・恋愛・SNSトレンドなどを展開している。2023年2月にWEBメディアとしてリニューアル。Popteen mediaで、毎日無料WEBマガジンを配信中。YouTube 、Instagram、TikTok Twitterなどのソーシャルメディアを活用し、中高生の支持を集めている。 公式サイト： https://popteen.co.jp/media/ YouTubeチャンネル（@PopteenTV）： https://www.youtube.com/@PopteenTV X（@Popteen_jp）： https://x.com/popteen_jp/ TikTok（＠popteen_jp）： https://www.tiktok.com/@popteen_jp Instagram（@popteen_official）： https://www.instagram.com/popteen_official/ ▼サウンドアレンジ／プロデューサー ヤマモトショウ

作詞作曲家、音楽プロデューサー。 1988年、静岡県出身。 東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程を卒業。 2013年よりバンド「ふぇのたす」のメンバーとして、ギターと作詞作曲を担当し、2015年にはユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。その後、主に作詞作曲、サウンドプロデュースをメインに活動し、シンガーやアイドルなどを中心に楽曲提供をしている。 2023年にリリースされ、作詞作曲編曲を担当したFRUITS ZIPPER『わたしの一番かわいいところ』はバイラルヒットし、TikTokなどを中心に30億回以上の再生回数を記録。2025年、MUSIC AWARDS JAPANの最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。作詞作曲編曲したFRUITS ZIPPERに提供した「NEW KAWAII」（2024）で、 「かがみ」(2025)で日本レコード大賞優秀作品賞を二年連続で受賞。自他ともに認める“世界で一番かわいい曲をつくる”作詞作曲家。また近年ではNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」にも楽曲を提供するなど活動の幅を広げる。 2024年には音楽ミステリー小説『そしてレコードはまわる』（幻冬舎）、2025年には『歌う言葉 考える音 世界で一番かわいい哲学的音楽論』（祥伝社）を刊行。 地元静岡でアイドルグループfishbowlを立ち上げ、斬新な楽曲や「応援企業・団体制度」など他にはないユニークなシステムを導入し、地元企業や自治体を巻き込んだ新たなローカルビジネスを創出している。 X：https://x.com/yamamoto_sho?s=21 ▼「恋愛レボリューション21」×Newtro キービジュアル

▼イラストレーター ヤツキナツミ

「可愛く・美しく・強く」をテーマに女性を描くイラストレーター。 CDジャケットやMVイラスト、オーディオドラマのキャラクターデザインなどエンタメ分野に多くイラストを提供。 2025年 ハラカドで行われた大型ポッドキャストアートイベント『ジャケギキ』のキービジュアルを担当。 X（※Twitter）：https://twitter.com/natsumi_illust Instagram：https://www.instagram.com/natsumi_gallery/ ＜ヤツキナツミ氏 コメント＞ 「恋愛レボリューション21」は平成を代表する元気で明るいパワフルナンバーなので華やかで明るくを念頭に描きました。 みんなで歌って踊れる曲なので、ダンス→ダンスホール→ミラーボール。と連想し、 「キラキラのミラーボールに乗ってNewtro の街を照らして元気にしちゃうぞ！」といったイメージで描きました。 かなり世代の曲ということもあり私自身よく聴いていたので、このような形でイラストを描かせていただけてとても光栄です！ 曲と共に映像からも元気パワーをお届け出来たら嬉しいです！

『Newtro-ニュートロ-』 アーティストやイラストレーターによって「過去(Retro)の名曲」を再構築し、「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる”交差点”を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感にあわせたクリエイティブを通じて世界に発信していく。 ▼公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@newtro_japan ＜INFORMATION＞ ▼Newtro YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@newtro_japan ▼X https://twitter.com/Newtro_Japan ▼TikTok https://www.tiktok.com/@newtro_japan ▼Instagram https://www.instagram.com/newtro_japan/ ▼Threads https://www.threads.net/@newtro_japan