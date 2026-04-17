サステナブル ホテルブランド「ビヨンド グリーン」アースデイに5周年を迎える

Preferred Travel Group

サステナブルトラベルを推進する革新的なリーダーのグローバルコミュニティであるビヨンド グリーン(https://staybeyondgreen.com/)（Beyond Green）は、アースデイに設立5周年を迎えます。これを記念し、次のステージに向けた一年間の特別プログラムを開始いたします。これまでの進化や社会への影響、そしてより責任ある旅の未来をつくるという揺るぎないコミットメントを示すさまざまな取り組みを展開していきます。

2021年にプリファード トラベル グループ(https://preferredtravelgroup.com/)によって設立されて以来、ビヨンド グリーンは世界の旅行業界における前向きな変革を牽引する存在として存在感を高めてきました。 環境に配慮した取り組み、自然や文化遺産の保全、地域コミュニティの社会的・経済的な豊かさの向上、そして持続可能な観光管理といった厳格な基準を満たす多様なホテル、リゾート、ロッジが着実に増え続けています。

24の創設メンバーという強固な基盤をもとに、ビヨンド グリーンは慎重に計画された拡大戦略によって、そのネットワークをほぼ3倍に拡大してきました。 ブランドは戦略的パートナーシップを発展させ、業界を牽引する andBeyond との協働を深めるとともに、The Travel Foundation、1% for the Planet、Travalyst といった著名な非営利団体との連携を強化し、業界全体への影響力を高めながら業界全体でのインパクト創出と、共同の取り組みの加速を図っています。同時に ビヨンド グリーンは、持続可能な旅を支える、より包括的なプラットフォームへと進化しました。グローバルな宿泊施設ネットワークである Beyond Green Hotels と、専門的な知見を提供する Beyond Green Consulting を結びつけ、さらに各地のデスティネーションやパートナー、国際的な連合体との関わりを広げることで、世界中で責任ある観光の推進に取り組んでいます。

andBeyond Wild Impact South Africa Phinda ReserveThree Camel LodgePost Ranch InnThe Brando

「ビヨンド グリーンの5周年を迎えるにあたり、私たちは一つの信念でつながる世界中のコミュニティに改めて目を向けています。それは『旅は前向きな変化を生み出す力を持っており、そうなるべきだ』という思いです。」とビヨンド グリーン社長のフィリップ・ウェグマンは述べています。「この節目は、全加盟メンバーの揺るぎないコミットメントの証であり、より深いコラボレーション、サービスの拡充、そして成果を可視化する取り組みに重点を置いた、新たな挑戦の始まりでもあります。」

ビヨンド グリーンは5周年を記念して、「Impact in Five」と題した一連のプログラムを2026年を通じて展開します。これらの取り組みは、ブランドの進化や広がり続けるグローバルな存在感を示すとともに、コラボレーション、イノベーション、そしてデータに基づく成果を通じて持続可能な旅をさらに前進させていくという強い意志を表しています。

第一弾として、Beyond Green のロイヤルティプログラムである 「I Prefer Hotel Rewards」 の、「I Prefer Points for Good」をリニューアルします。 I Prefer 会員は、 I Prefer ポイントを活用し、地域社会の強化や自然環境の保全、持続可能なコミュニティづくりなど、意味のあるアクションを支援できるようになります。会員が Beyond Green 加盟施設である andBeyond の非営利パートナー、Wild Impact にポイントを寄付すると、その支援は野生の自然を守り、地域コミュニティと協力しながら、最も必要とされる場所で長期的で前向きな変化を生み出す取り組みに役立ちます。

30年以上にわたり、非営利団体の Wild Impact は andBeyond と協力し、野生の陸や海の自然を守り、その地域に暮らすコミュニティの持続的な発展を支えてきました。 その活動は、地域のニーズに合わせて幅広く展開されています。気候変動への備え、地域ビジネスの力を高める取り組み、そして若者の雇用づくりなど、幅広い活動を行っています。

責任ある旅を広めることを目的に、この取り組みでは ビヨンド グリーンが大切にしている「自然を守ること」「文化を尊重すること」「地域社会を支えること」を体験できる、意義あるローカル体験を紹介しています。 さらにインパクトを高めるため、I Prefer は寄付されたポイントと同額を上乗せし、最大100万ポイントまでマッチングします。ポイント寄付は、2026年4月22日から5月31日まで、指定の単位で受け付けています。寄付によって集まった資金は、オカバンゴ・デルタで活動するCommunity and Conservation Rangers支援に使われます。彼らは人と野生動物、環境の間に立ち、学校での環境教育、人と野生動物の衝突に悩む地域のサポート、食料や水の確保など、気候変動に強い地域づくりの取り組みなどを行っています。

「I Prefer Points for Good」の詳細は、 iprefer.com/beyond-green/points-for-good (https://iprefer.com/beyond-green/points-for-good)をご覧ください。 また、ビヨンド グリーンの加盟施設については、 staybeyondgreen.com (https://staybeyondgreen.com/)からご確認いただけます。

Beyond Green（ビヨンド グリーン）について

ビヨンド グリーンは、持続可能な旅を推進する世界の革新的なリーダーたちによるグローバルコミュニティです。プリファード トラベル グループによって運営されており、国連の持続可能な開発目標（SDGs）など、国際的な基準に基づいて厳しく審査されたホテル、リゾート、ロッジなどで構成される「Beyond Green Hotels」と、観光地やホテルブランド、政府機関などに戦略的アドバイスを提供する「Beyond Green Consulting」で構成されています。サステナブルツーリズムの専門家ネットワークに支えられ、旅行者がより良い選択をできるようにし、業界パートナーが人と地球のために持続可能な取り組みを広げていくことを目指しています。

I Prefer Hotel Rewards（アイ・プリファー ホテルリワード）について

2013年8月に開始したプリファード ホテルグループのロイヤルティプログラム「I Prefer Hotel Rewards」（アイ・プリファー ホテルリワード）は、世界600以上の参加ホテルおよびリゾートでの対象宿泊に対して、ポイント、ステータス、その他の無料特典を会員に提供するプログラムです。会員には、対象となる宿泊に対してポイントが付与されるだけでなく、ステータスに応じた追加特典もご用意しています。I Preferプログラムでは、AppleおよびAndroidデバイスで利用可能な無料のモバイルアプリも提供しており、会員はホテルの検索や予約、リワードサーティフィケートの交換を簡単に行うことができます。現在、600万人以上の旅行者が会員として登録しており、I Preferは無料で参加することができます。I Prefer Hotel Rewardへの登録については、(www.iprefer.com/members/signup-ja(https://iprefer.com/members/signup-ja))をご覧ください。

Wild Impact （ワイルド インパクト）について

Wild Impact は、南アフリカ、タンザニア、モザンビーク、英国、そして米国に登録された独立系の非営利団体です。 自然保護を軸としたラグジュアリートラベル企業 andBeyond と戦略的パートナーシップを組み、アフリカ、アジア、南米で「強い地域社会を育み、野生の自然を守る」という共通のビジョンのもと活動しています。世界14の陸域・海域において、130以上のパートナーコミュニティ、政府、主要ステークホルダーと密接に連携しながら、自然保護と地域開発を一体的に進める取り組みを行っています。 「聞く・学ぶ・共につくる」というアプローチを大切にし、地域主導の持続的な解決策を生み出すことで、人と自然の双方に長く続く良い影響をもたらすことを目指しています。

&Beyond（アンド ビヨンド）について

&Beyond は、アフリカ、アジア、南米、そして南極といった、かけがえのない美しい自然の中で、ラグジュアリーな冒険体験を提供しています。ロッジやキャンプ、ヨットなど多彩な宿泊施設を展開し、各地の自然・文化・精神に深く触れられる没入型の旅を創り上げています。 ただ訪れるだけでなく、旅そのものが深い意味を持ち、心に残る体験を提供しています。卓越した快適さと他にない冒険性を両立させながら、自然保護を中心に、大切なものを未来へ守り継ぐことを使命としています。