【山口・長門】きわど温泉リトリート 悠久の季｜サイクリストの憧れ 最難関「元乃隅絶景ルート」に挑む拠点。愛車と一緒に泊まれる安心感。絶景サイクリングプランを公開

有限会社アイ・エフ・シー

山口県長門市の絶景宿「きわど温泉リトリート 悠久の季(https://yukyunotoki.com/)（ゆうきゅうのとき）」は、2026年4月15日、サイクリストに向けた新プラン【絶景サイクリング旅】の提供を開始しました。長門市公式サイクリングルートの中でも、元乃隅神社や東後畑棚田を巡る最難関「上級者向けDコース」上に位置する当館は、大切な愛車の室内保管や広大な駐車スペースを完備。過酷な走行の後に、「悠久の湯」と旬の味覚で心身を調律する、新しい滞在スタイルを提案します。

■ 愛車と一緒に泊まる、至福のプライベート・サイクルステーション。離れ「別邸きわど庵」で叶える、安心のインドア保管。

険しくも美しいコースを走り抜けたサイクリストにとって、最も贅沢な癒やしとは、心ゆくまで自分自身を労わり、静かに整える時間ではないでしょうか。当館の離れ「別邸きわど庵」の一室「ほしあかり」は、ライドの余韻をそのままに、心身を深いリラックスへと導く特別な拠点としてご利用いただけます。

また、多くのサイクリストにとって、どうしても気になってしまうのが夜間の愛車保管という点でしょう。高価なロードバイクや思い入れのあるパーツを、屋外駐輪場や人目に触れる場所に置く不安は、旅の充足感を削ぐ要因にもなりかねません。当館の離れ「別邸きわど庵」の「ほしあかり」は、その不安を解消し、真の意味で心から寛げるひとときを支えます。

別邸きわど庵。左側のお部屋が土間付きの「ほしあかり」。右側のお部屋はペット同伴でご宿泊可の「ひだまり」。自転車を持ち込める広い土間

玄関から続く広々としたインドア・サイクルスペース（土間）は、自転車をそのまま室内に持ち込める設計。玄関ホールも含め、最大6台まで設置可能な専用サイクルスタンドを完備しています。大切な相棒を風雨や盗難のリスクから守り、常に目の届く場所で保管いただけます。このスペースは単なる保管場所としての機能にとどまりません。十分なゆとりを確保しているため、天候を気にすることなく、落ち着いて翌日の走行に向けた細かなセッティングや注油などのメンテナンスを行うことが可能です。

仲間と語らうリビング

一歩足を踏み入れれば、そこには開放的なリビングが広がります。走行後のメンテナンスを終え、仲間と今日一日のライドを語り合う。同じ志を持つ仲間だからこそ分かち合える旅の余韻を、周囲に気兼ねなく存分にお楽しみいただけます。心ゆくまで仲間との交流に没頭できる。そんなサイクリストのための贅沢な休息を提案します。まさに「愛車と共に旅をする」という贅沢を形にした、サイクリストのための“聖域”です。

本棟から独立した「離れ」だからこそ叶う、完全プライベートな空間で、日常を忘れるアクティブ・リトリートをご体感ください。

■ 長門市公式「元乃隅絶景サイクリング（Dコース）」の拠点として

当館は、長門市観光サイト「ななび」で紹介されている4つの公式ルートのうち、最も走りごたえのある「D：上級者向け元乃隅絶景サイクリングコース」上に位置しています。

長門のダイナミズムを凝縮。最難関『Dコース』

全長43.4km、獲得標高617mという数字が示す通り、Dコースは長門市公式ルートの中でも最難関とされるストイックな上級者向けコースです。起伏に富んだリアス式海岸沿いのアップダウンは、鍛え上げたサイクリストの挑戦心を刺激し、走り終えた後の達成感は格別なもの。当館はこの過酷なルートのちょうど中盤から後半にかけての戦略的な位置にあります。早朝、最も美しい光の中で元乃隅神社を駆け抜けるために前日入りするもよし、激しいライドを終えた直後に名湯で身体を労わるゴール地点とするのもよし。ここをデポ地（発着拠点）として、長門から角島、秋吉台へと続く山口絶景ライドのベースとしてご活用いただけます。当館を拠点に楽しめるその他の公式サイクリングコースについては、長門市観光サイト「ななび」の公式ページ(https://nanavi.jp/nagatocycling/cyclingmap/)をご覧ください。全4コースございます。

■ 五感を満たす食と湯、そして観光

獲得標高617m。上級者を魅了する、挑戦のタクティカル・ルート

リトリートを完結させるのは、長門や山口の地が育む、豊かな恵みと心を満たす観光の数々です。

【食】



日本海側屈指の漁港である仙崎の新鮮な魚介やブランド和牛「やまぐち和牛 燦（きらめき）」、地元発祥の伝統野菜で500g以上（最大1kg超）にもなる巨大な田屋なすなど、地の物を厳選。美祢市の天然水である半田弁天湧水を使用し、素材の生命力を引き出した料理が身体の内側から癒し、整え、また元気を呼び覚まします。

宿泊ご夕食 懐石料理の一例（2名様分）



【湯】



泉質は入浴後の肌がすべすべになるとされる美人の湯（アルカリ性単純温泉）で、心身の緊張を優しく解きほぐします。国民的人気アニメのオープニングに登場した貸切展望露天風呂「サザエの湯」や、オーシャンビュー大浴場「悠久の湯」にて効果・効能をご実感いただけます。

朝日や月夜も楽しめる貸切展望露天風呂「サザエの湯」（バスタオル着用でのご利用可）青海島一望のオーシャンビュー大浴場「悠久の湯」（写真は男湯）



【観光】



当館は、CNNが選ぶ『日本の最も美しい場所31選(https://www.cnn.co.jp/travel/35064039.html)』に選出された、海へと続く赤い鳥居が印象的な人気観光地元乃隅神社(https://www.motonosumi.com/ja/home/)に最も近いホテルです。また、2025年度版「田舎暮らしの本 道の駅大賞」中国ブロック1位・全国3位を受賞した道の駅センザキッチン(https://nanavi.jp/senzakitchen/)へも車で15分ほどです。当館から少し山沿いに上がっていただくと、空と海が一体化した広大な展望の千畳敷(https://nanavi.jp/sightseeing/senjoujiki/)もあり、お子様が楽しく走り回れる草原が広がっています。



道の駅センザキッチンがある港町仙崎は、詩人金子みすゞ記念館(https://kaneko-misuzu.jp/)、数々の名曲を生み出した作詞家大津あきら(https://akiraongakukan.com/)のメモリアル館など、詩と詞を感じられる場所です。みすゞ通りには地元の方々が書いた金子みすゞの詩を至る所で見かけ、言葉が心を癒してくれる空間でもあります。



長門市内では、シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館(https://kazukiyasuo.com/index.html)、吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館(https://murataseihuu.com/)など、ご紹介しきれないほど多くの文化や歴史の記憶をたどることができます。



また、少し足を伸ばせば角島大橋(https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_11030.html)や萩の城下町(https://www.city.hagi.lg.jp/site/sekaiisan/h6080.html)も楽しめる、絶景のロケーションに当館は位置しています。

■今後の展開に関して

CNNが選ぶ『日本の最も美しい場所31選』に選出された元乃隅神社道の駅大賞 中国ブロック1位・全国3位 センザキッチン標高333ｍの高台に大空と海原と草原が広がる千畳敷あたたかな言葉を紡ぐ金子みすゞの記念館日本の音楽界に多大な功績を遺した大津あきら生家シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館テレビCMやロケ地にたびたび登場する角島大橋（下関市）数多くの維新志士たちを輩出した松下村塾（萩市）

「きわど温泉リトリート 悠久の季」は、リトリートを真の目的とし、景色探訪、ヨガや瞑想、サイクリングやゴルフなど、多様なウェルネス体験の充実を図りながら、滞在価値のさらなる深化を目指しています。

2025年11月1日の「第1章」リブランドに続き、2026年4月25日には「第2章」として、南東向きの絶好のロケーションを活かした新客室3部屋がオープンします。朝日や満月の光に包まれながらリラックスできるのはもちろん、ヨガや瞑想にも最適なプライベート・リトリート・スペースを備え、心身を整えるための専用空間が誕生します。

新客室からの眺望（2026年4月25日オープン予定）ヨガや瞑想の時間にも寄り添う客室づくりが完成間近

2026年度後半に予定している「第3章」では、ホテル本館2階部分の改築に着手いたします。海と光に抱かれながら「何もしないという贅沢」を、より深く、より豊かに極めてまいります。

「わたしに還る、非日常」を全身で感じていただける海辺のリトリートとして、国内外からのお客様を心よりお迎えいたします。

【会社概要】



・ 社名：有限会社アイ・エフ・シー

・ 施設名：きわど温泉リトリート 悠久の季（ゆうきゅうのとき）

・ 所在地：山口県長門市日置上1597-2

・ 電話番号：0837-37-3737

・ 広報担当：大谷（おおたに）

・ URL：https://yukyunotoki.com/

・ Instagram：https://www.instagram.com/yukyunotoki/