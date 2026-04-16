20代は半年で成婚、40代より4.7ヶ月早いことが明らかに。約２万人に調査「タイパ婚活」の実態。

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：土谷 健次郎）は、約2万人の婚活ビッグデータを分析した『2025年 IBJ 成婚白書』の第二弾を、2026年4月16日に公開。20代を中心とした若年層の婚活実態に焦点を当て、「婚活期間」と「交際率」の2つの指標から、現代の婚活における“タイパ（タイムパフォーマンス）重視”の傾向を明らかにしました。

20代は平均して半年で成婚、年齢とともに長期化する婚活期間。

https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/category/seikon-hakusho/サマリー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/963_1_5485b5bc56c01889c5c3c204c4158757.jpg?v=202604160251 ]

婚活は年齢が上がるほど難易度が高まるとされていますが、今回の分析では「活動期間の長期化」という現実も浮き彫りになりました。成婚までの「在籍日数（中央値）」を比較すると、 20代と40代では約142日（4.7ヶ月）の差があり、年齢によって婚活期間に大きな開きが生じています。

20代は平均して187日（約半年）で成婚に至る一方、年齢が上がるにつれて条件のすり合わせや見極めに時間がかかり、活動が長期化する傾向が顕著です。活動期間の長期化はモチベーション低下や「婚活疲れ」を招きやすく、若年層はこうしたリスクを避け、短期集中で成果を出していることが特徴です。

全年代で高い「打率」。若年層はこれを“手数”で活かす

成婚に至った人たちの「お見合いから交際 に発展する確率（交際率）」は、全年代で大きな差はなく、いずれも40％以上と高い水準を維持しています。若年層の強みは、この高い交際率を「短期間で数多く生み出す行動力」にあります。特に、月あたりのお見合い実施数が多く、効率的に出会いの機会を創出している点が特徴です。

重要なのは「打率」ではなく「打席に立つペース」。短期間で集中的に活動する姿勢が、スピード成婚につながっています。

約3人に1人が「半年以内」のスピード婚。“短期決戦型”へのシフト

成婚者の活動期間を見ると、「半年以内（6ヶ月未満）」で成婚した人の割合は32.4％と、約3人に1人にのぼります。

一般的な恋愛結婚における交際期間は「平均4年以上」 (出生動向基本調査) とされる中、結婚相談所における婚活は「半年～1年未満」で完結する短期決戦へと大きくシフトしています。これは結婚という同じ目標を持つ相手同士が出会うことで、無駄な駆け引きを省き、効率的かつスピーディーに関係を構築できるためです。いかに「短期集中」で熱量高く活動できるか。 これが現代の婚活における最強のメソッドなのです。

調査データを毎週公開

「2025年 IBJ 成婚白書」は、毎週木曜日・全15週にわたり公開予定です。

今後は、成婚を左右する「最適な決断のタイミング」や、結婚しやすい「男性のリアルな年収」など、これまで分析してこなかった視点でのデータを順次発表してまいります。

▼「2025年 IBJ 成婚白書」記事一覧はこちらよりご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/963_2_764c4a52d038dce56c5f4ec1cee032fa.jpg?v=202604160251 ]他のデータを見る :https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/category/seikon-hakusho/

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ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数