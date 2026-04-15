Lalamove、急増する大型配送需要に対応し、関東エリアで1t・2t貨物車 の配送サービスを開始

Lalamove Japan株式会社

24時間365日、アプリひとつで即時配送を手配できるプラットフォーム「Lalamove（ララムーブ）」を運営するLalamove Japan 株式会社（本社：東京都品川区、日本責任者：中澤 英誠、以下Lalamove）は、関東エリアにおける配車ラインナップに、新たに「1t貨物車」および「2t貨物車」を追加し、サービスの提供を開始いたしました。

新車両の導入は、これまでプラットフォームの主力であった軽貨物車両以上の積載量を求める、法人および個人のお客様からの強い需要に対応するものです。これにより、ユーザーは重量物や大型荷物の配送を、アプリから直接、中型トラッククラスの車両で簡単に手配できるようになります。



Lalamove Japan 株式会社 マネージングディレクター 中澤 英誠のコメント

「多くの法人のお客様からイベント資材、パレット積みのお荷物、建設資材などを運ぶ車両へのご要望をいただく一方で、個人のお客様や個人事業主の方々からも大型家具や引越し、さらにはバイク輸送のソリューションを求める声をいただいておりました。今回の1t・2tトラックの追加により、Lalamoveユーザーの皆様が期待される利便性、そして透明性の高い価格体系はそのままに、この急増する需要にお応えしてまいります」



具体的なご利用シーン

最大2,000kgの積載量と広い荷室を活かし、法人様はもちろんのこと、個人の方まで幅広い用途でご活用いただけます。

【法人のお客様】

- イベント・展示会: 大型のブース設営資材や機材の搬入出- 倉庫・物流: 倉庫間の予期せぬ在庫移動、パレット単位での納品- 建築・製造: 現場への建材・長尺物の配送、大型の電子部品や機械の輸送- ガーデニング・園芸: 高さのある植木や大型プランターなどの運搬

【個人・個人事業主（EC事業者）のお客様】

- 移動・引越: トランクルームへのまとまった荷物の移動、引っ越し- EC・小売り: 個人EC事業者様の大量出荷や納品拠点への一括持ち込み- 特殊配送: バイクなどの大型モビリティの運搬

新車両のスペックおよび料金体系

アプリ上で出発地と目的地を入力するだけで、事前の見積もり不要で即座に正確な配送料金をご確認いただけます。

【料金加算ルール（両車両共通）】

- 1km未満は、上記基本料金のみでご利用いただけます。- 1km毎に150円が加算されます。- 20km以上を超える距離については、1km毎に130円の加算となります。- 荷待ち時間が発生した場合、15分あたり750円の待機料金が加算となります。- 現在「時間制料金」のご提供はございません。

【ご注意事項】

- 上記料金にはドライバーの荷積み荷下ろし作業料金は含まれていません。（荷物は基本車上渡しとなります。追加費用で玄関先からの積み込み、玄関先への積み下ろしも対応可能な場合もあるので、発注時にその旨をご記載ください）。- 上記の荷室サイズは平均的なものとなり、マッチする車両により様々です。適切な車両を手配するためにお荷物の詳細の入力にご協力ください。また、パワーゲート付きなど特殊車両をご希望の場合は配達指示の項目にご記載ください。

Lalamoveについて

2013 年に香港で設立された Lalamove は、配送を迅速、シンプル、手頃な価格にすることでコミュニティを支援するというミッションのもとに生まれた即時配達アプリです。ボタンをクリックするだけで、個人、中小企業、法人が、プロの配達パートナーが運転する幅広い配送車両にアクセスできます。Lalamoveは、テクノロジーの力で人、車両、貨物、道路をシームレスにつなぎ、アジア、ラテン アメリカ、EMEA の 17の市場で重要なものを移動し、地域社会に利益をもたらしています。

https://www.lalamove.com/ja-jp/