こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白鴎大学が4年ぶりに「朝食無料サービス」を実施 ― 学生の経済的負担を軽減し、規則正しい生活を支援
白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）では4月28日（火）まで、在学生を対象とした「朝食無料サービス」を大行寺キャンパスの学生食堂で実施している。これは、規則正しい生活習慣の定着と学生の健康的な学生生活の支援を目的とした取り組みで、2022年以来の再開。期間中は定食や丼もの、カレーなどを日替わりで提供し、学生らの生活を支援する。なお期間終了後は、年間を通じて1食100円で朝食を提供する。
白鴎大学は1999年、試験的に学生食堂での朝食無料サービスを開始。学生からの好評を受け、翌2000年からは4月の恒例行事として実施してきた。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年・2021年は中止。2022年に再開したものの、その後は休止していた。
今年度、同大では同窓会「鴎友会」の支援を受け、4年ぶりに朝食無料サービスを実施している。期間中は、栄養バランスに配慮した朝食を提供。曜日ごとにメニューを変えるなど、継続して利用しやすい工夫を行っている。
同サービスは、学生の経済的負担を軽減するとともに、朝食をとる習慣づくりを促進することを目的としたもの。特に一人暮らしを始めたばかりの新入生にとっては、生活リズムを整えるきっかけとなるとともに、学業に取り組むための活力につながることが期待される。
実施初日となる4月8日から利用する学生の姿が見られ、学生の生活リズムづくりを後押ししている。
なお、サービス終了後（5月6日（水）以降）は、年間を通じて1食100円で朝食を提供していく予定。
■「朝食無料サービス」概要
【期 間】
4月8日（水）〜28日（火）※土日を除く
【時 間】
8:00〜9:00
【場 所】
大行寺キャンパス 学生食堂「シェモア」（2号館1階）
住所：〒323-8585 栃木県小山市大行寺1117
【対 象】
白鴎大学在学生
【メニュー】
月・火・木：日替わり定食／水：どんぶり／金：カレー
（参考：白鴎大学公式サイト内）
・朝食無料サービスを実施します
https://hakuoh.jp/news/1114
（関連記事）
・白鴎大学が4月28日まで「朝食無料サービス」を実施 - 3年ぶりの再開、学生の食生活をサポート（2022.04.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/34824
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年・2021年は中止。2022年に再開したものの、その後は休止していた。
今年度、同大では同窓会「鴎友会」の支援を受け、4年ぶりに朝食無料サービスを実施している。期間中は、栄養バランスに配慮した朝食を提供。曜日ごとにメニューを変えるなど、継続して利用しやすい工夫を行っている。
同サービスは、学生の経済的負担を軽減するとともに、朝食をとる習慣づくりを促進することを目的としたもの。特に一人暮らしを始めたばかりの新入生にとっては、生活リズムを整えるきっかけとなるとともに、学業に取り組むための活力につながることが期待される。
実施初日となる4月8日から利用する学生の姿が見られ、学生の生活リズムづくりを後押ししている。
なお、サービス終了後（5月6日（水）以降）は、年間を通じて1食100円で朝食を提供していく予定。
■「朝食無料サービス」概要
【期 間】
4月8日（水）〜28日（火）※土日を除く
【時 間】
8:00〜9:00
【場 所】
大行寺キャンパス 学生食堂「シェモア」（2号館1階）
住所：〒323-8585 栃木県小山市大行寺1117
【対 象】
白鴎大学在学生
【メニュー】
月・火・木：日替わり定食／水：どんぶり／金：カレー
（参考：白鴎大学公式サイト内）
・朝食無料サービスを実施します
https://hakuoh.jp/news/1114
（関連記事）
・白鴎大学が4月28日まで「朝食無料サービス」を実施 - 3年ぶりの再開、学生の食生活をサポート（2022.04.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/34824
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/