『モンスターハンター』より、「アイルー」が大人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200265&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：4,400円(税込)


□発売日：2026年10月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約110mm






















大人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」より「アイルー」が登場です。「見上げ＆おすわりポーズ」が特長の「るかっぷ」は「look up」を元にした造語で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができます。



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200265&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『モンスターハンター』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=14562&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)CAPCOM



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)