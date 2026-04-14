『モンスターハンター』より、「アイルー」が大人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200265&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：4,400円(税込)

□発売日：2026年10月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm

大人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」より「アイルー」が登場です。「見上げ＆おすわりポーズ」が特長の「るかっぷ」は「look up」を元にした造語で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができます。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●るかっぷ モンスターハンター アイルー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200265&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『モンスターハンター』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=14562&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)CAPCOM

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)