『ドラゴンボールZ』より、「デスクトップリアルマッコイ」シリーズの「05 孫悟空＆チチ」フィギュアが再登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200262&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：14,080円(税込)

□発売日：2026年10月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】バイク：全長約150mm



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

ドラゴンボールZより、「DESKTOP REAL McCOY(デスクトップリアルマッコイ)」シリーズの05 孫悟空＆チチが再登場！

青年時代の悟空とチチの仲睦まじい姿を再現しました｡

もちろんバイクも細かなパーツに至るまで緻密に再現し､単体でのディスプレイも可能という､まさに逸品となっています｡

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200262&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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