『ドラゴンボールZ』より、「デスクトップリアルマッコイ」シリーズの「05 孫悟空＆チチ」フィギュアが再登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200262&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：14,080円(税込)
□発売日：2026年10月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】バイク：全長約150mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
ドラゴンボールZより、「DESKTOP REAL McCOY(デスクトップリアルマッコイ)」シリーズの05 孫悟空＆チチが再登場！
青年時代の悟空とチチの仲睦まじい姿を再現しました｡
もちろんバイクも細かなパーツに至るまで緻密に再現し､単体でのディスプレイも可能という､まさに逸品となっています｡
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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●デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 05 孫悟空＆チチ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200262&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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