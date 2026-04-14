株式会社グローカルネット(本社：東京都目黒区、代表取締役：柿田 文和)は、VPN接続による固定IPアドレス付与サービス「せんぞく固定IPアドレス」において、日本の固定IPアドレスに加え、海外固定IPを選択できるカスタムオプションの提供を開始いたしました。

これにより、日本に加え、海外の固定IPが選択可能となり、海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスなど、幅広い用途に対応できるようになります。





LPTOP





Webページ： https://glocalnet.jp/lp/vpn_01/?press









◆提供内容

これまで ：日本の固定IPのみ提供

これから ：日本の固定IPに加え、海外固定IPを

カスタムオプションとして選択可能

※本オプションは「せんぞく固定IPアドレス」が対象です





対象国・地域：韓国／シンガポール／インドネシア／インド／オーストラリア／

スウェーデン／アメリカ(西海岸・東海岸・オハイオ)／ドイツ／

フランス／カナダ／アイルランド

※今後も拡大予定





料金 ：キャンペーンにより追加料金なし

(カスタムオプションとして選択可能)

※「せんぞく固定IPアドレス」1契約につき、1つの海外固定IPを付与

※本キャンペーンの内容・期間は予告なく変更となる場合があります





提供方法 ：当面は手動でのサーバー割り当て

※今後、自動化を検討









◆サービスの特長

＜国内＋海外の固定IPを1つのサービスで＞

「せんぞく固定IPアドレス」にて、日本に加え複数国の固定IPを選択可能。

これまで以上に幅広い用途に活用いただけます。





＜プロバイダー変更不要ですぐ使える＞

既存の回線のまま、固定IPを即時利用できます。





＜追加料金なしで海外対応＞

海外固定IPも同一料金で利用でき、コストを抑えられます。









◆セキュリティに関する取り組み

金融機関と同じ基準のAES256-SHAを使って暗号化。高度な暗号化により第三者による盗聴や覗き見の心配なくご利用いただけます。また、お客様の通信内容の傍受やアクセス履歴の保存は一切いたしません。ログは保存せず、プライベートなデータをトラッキング、収集、共有することはありません。









◆サービス概要

商品名 ：せんぞく固定IPアドレス

初期費用 ：0円

月額利用料：6,600円(税込)/月(10ユーザー)

追加 ：660円(税込)/月(1ユーザー毎)

同時接続数：1ユーザーにつき1端末

支払い方法：クレジットカードまたは請求書









◆会社概要

商号 ： 株式会社グローカルネット

代表者 ： 代表取締役 柿田 文和

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘2-17-6 BIOPHILIA PLACE JIYUGAOKA 3F

設立 ： 2016年2月

事業内容： 通信サービス業 電気通信事業法に基づく

電気通信事業(届出番号：A-27-14934)

資本金 ： 9,900,000円

URL ： https://glocalnet.jp/