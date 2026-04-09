株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年4月22日（水）12時より、無料オンラインセミナー「DXを成功に導く鍵はUX/UI ―― UX/UIを後回しにしてはいけない理由」を開催します。 デジタル化が加速する一方で、多くの企業が「導入したシステムが現場に定着しない」「期待した成果に繋がらない」といった課題に直面しています。こうした状況の多くは、開発プロセスにおいてユーザー視点（UX/UI）が後回しにされ、現場のニーズと開発内容に「ズレ」が生じていることが原因です。 本セミナーでは、DX推進におけるUX/UIの本質的な役割を徹底解説。戦略段階からデザインを組み込むことで、現場の乖離を防ぎ、システムが真に「活用される」ためのポイントを事例とともに紐解きます。

セミナー概要

■テーマ：DXを成功に導く鍵はUX/UI ― UX/UIを後回しにしてはいけない理由 ■日時：2026年4月22日(水) 12:00-13:00 ■開催形式：オンライン ■会議ツール：Microsoft Teams ■参加費：無料（事前登録制） ■主催：株式会社PIVOT ■参加登録： こちらからセミナーのご登録をお願いいたします https://events.teams.microsoft.com/event/62e37161-b52c-4246-a487-47365d215c8b@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast ＜ご注意事項＞ ・フリーアドレスでのご登録はお控えください ・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします ・同業他社様はお断りさせていただく場合がございます

こんな方におすすめです！

✅ DXを推進しているが、システムが現場に浸透せず成果を感じられない方 ✅ 現場のニーズと開発の「ズレ」を解消し、選ばれる体験を作りたい方 ✅ UX/UIを戦略的に組み込み、社内の合意形成や組織の競争力を高めたい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOT アカウントディレクター 黒川 敬人 愛知県出身 リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。 2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。 エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。 ▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらから https://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp