プロモツール、OEMアロマスプレーが累計2万5,000本突破

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介）が開発するOEMアロマスプレーが、高級ホテルやブランド企業での採用拡大を背景に、累計2万5,000本の出荷を突破しました。

ブランド体験を重視する施設や企業において、“香りを持ち帰る”という新たな価値提供が注目され、アロマスプレーを活用したマーケティングの可能性が広がっています。

体験価値を重視するブランディングの潮流と

累計出荷2万5,000本を突破。高級ホテルやブランドが選ぶ、プロモツールの「香りを持ち帰る」OEMアロマスプレー。

近年、ブランディングやマーケティング戦略においては、商品そのものの機能価値だけでなく、ブランド体験を通じて生まれる感情や記憶といった「体験価値（CX）」を重視する動きが世界的に広がっています。

空間演出やサービス体験を通じて得られた印象を、来訪後も日常に取り入れることで余韻として楽しむ――香りはまさにその中心的な役割を担います。

アロマスプレーは、滞在中や施設で体験した香りをそのまま日常に取り入れることを可能にし、ブランドの世界観を自宅でも再現できる点で高く評価されています。ホテルやブランド施設では、オリジナル商品や記念品として導入されるケースが増え、企業ではギフトや特典、リテンション施策としても活用されています。

香りの専門企業だからこそ実現できる一貫体制

滞在中や施設で体験した香りをそのまま日常に

当社は、香りの開発からアロマスプレーをはじめとしたOEM香りグッズ製造までを一貫して行う、国内でも数少ない企業です。

調香師による香り設計、香料の安全性管理、製造、品質管理までをワンストップで提供できる体制により、ブランドの世界観を忠実に再現した香りづくりを可能にしています。

さらに、限定生産や特別企画など柔軟なオーダーにも対応。

● 初めて香りを導入する

● 季節限定・イベント限定の香りを展開したい

● テストマーケティングとして香りを試したい

※当社が開発する香りはIFRA（国際香粧品香料協会）/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準と規制に基づく、安全性の高い香料を使用しています。

導入実績（代表例）

Air / Travel：JAL（日本航空）

Luxury Hotel：グランドニッコー東京 台場、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、ラフォーレ箱根強羅

Public / Local：さいたま市

テクノロジー×サイエンス×アート―香りのOEMなら圧倒的No.1

当社は、香りによる空間演出から関連グッズ開発までワンストップで提案できる体制を強みとしています。

- テクノロジー：日本有数の香り技術研究所を保有し、理系出身者を中心とした高度な調香師チームが在籍- サイエンス：ガスクロマトグラフィーなど先端分析設備により、香料の安全性・再現性・持続性を徹底管理- アート：理系女性調香師がチームの半数を占め、多摩美術大学出身デザイナーとともにグッズ・パッケージまで一貫デザイン

これにより、ブランドの世界観を香りとデザインで立体的に表現し、企業・施設のブランディングをトータルで支援しています。

豊富な香料と確かな安全性

● 約4,000種類の香料（天然・合成）を独自技術で活用

● 市場トレンドや施設の世界観に応じたオリジナルの香り・フレグランスの開発が可能

● IFRA/RIFMの厳格な基準に沿った安全性の高い香料を使用

当社『香り技術研究所』の調香チームが、香りの選定から製品化まで一貫して担当することで、高品質・安全・再現性に優れたOEM製品を提供しています。

プロモツールグループの製品開発実績

香水、リードディフューザー、アロマオイル、アロマスプレー、ファブリックミスト、キャンドル、石鹸、シャンプー、トリートメント、ハンド・ボディ・フェイス用化粧品など、幅広い香料・香りグッズを提供。

今後の展望

香水からヘアケア、ライフスタイル雑貨まで。セントテクノロジーを応用し、多種多様なカテゴリーでの製品化を実現。

今後も、香りを活用したマーケティングや顧客体験の可能性を広げ、ホテル・企業・自治体など多様な業界に向けて香りの価値を提供してまいります。アロマスプレーをはじめとする香りグッズを活用したソリューションを通じて、香り文化の発展とマーケティング領域の価値向上に貢献していきます。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセーなど、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けていま

す。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/