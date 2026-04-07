ユニリタ所属パラアスリート社員・田口侑治、ネーションズカップ2026に出場

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下、ユニリタ）所属の田口侑治が、2026年3月13日～15日にドイツ・ベルリンで開催されたゴールボール国際大会「ネーションズカップ（Nations Cup Berlin 2026）」に強化指定選手として出場しました。本大会には世界14カ国が参加し、日本男子代表は7位で大会を終えました。

田口選手は予選リーグ3戦全勝に貢献し、強豪国との連戦の中でも安定した守備と果敢な攻撃でチームをけん引しました。決勝トーナメントでは惜しくも敗れたものの、7・8位決定戦でアメリカに勝利し、最後まで粘り強いプレーを貫きました。

ユニリタは、田口選手の挑戦をこれからも全力で支援するとともに、パラスポーツを通じた社会貢献とDE&I推進を継続してまいります。

会場にて試合前の田口選手

■ 大会結果（抜粋）

【予選リーグ】※3戦全勝

● vs ポルトガル 11-5 ○

● vs フィンランド 12-5 ○

● vs リトアニア 6-4 ○

【決勝トーナメント】

● vs ドイツ 6-7 ●

【順位決定戦】

● vs リトアニア 4-9 ●

● vs アメリカ（7・8位決定戦） 11-6 ○

最終順位：14カ国中7位。

■ 田口選手コメント

「ネーションズカップに出場し、世界の強豪と戦う貴重な経験を積むことができました。予選リーグでは良い流れをつくれましたが、決勝トーナメントでは課題も多く見つかりました。この経験を次の国際大会、そして世界選手権につなげられるよう、さらに成長していきたいと思います。応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。」

Instagram：@yuji_tagu4(https://www.instagram.com/yuji_tagu4/)

■ ユニリタからのコメント

「田口選手の国際舞台での挑戦を誇りに感じています。ユニリタは、社員アスリートの活動を通じて、多様性を尊重し、誰もが挑戦できる社会の実現を目指しています。今後も田口選手の活躍を全社で応援してまいります。」

■ 大会概要

● 大会名：VANDA Goalball Nations Cup Berlin 2026

● 開催期間：2026年3月13日（金）～15日（日）

● 開催地：Sportforum Berlin（ドイツ・ベルリン）

● 参加国：14カ国

■一般社団法人日本ゴールボール協会

https://jgba.or.jp/

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ コーポレート業務本部 人財戦略部

https://www.unirita.co.jp/inquiry/form.html

※本プレスリリースに記載の会社名・製品名・サービス名は、商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。