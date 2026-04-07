“おいしい”“ワクワク”“ハッピー”をお届けするライフコーポレーションは、食品ロスとこどもの貧困の2つの社会課題の解決を目指した食品マッチングプラットフォーム「ステナス」の実証実験を10月6日から11月30日まで実施しました。取り組みの結果、340㎏の未利用食品を有効利用することができました。

「ステナス」とは、まだ食べられるがスーパーマーケットで販売できなくなった生鮮・日配食品等を、マッチングプラットフォームを活用して、ひとり親世帯、奨学金受給学生、こども食堂等の団体などを含む消費者へ、リアルタイムにマッチングを行う仕組みです。実証実験は、株式会社東急ストアとこどもの機会格差の解消を目指すネッスー株式会社および、一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会と連携し取り組んだもので、得られた結果を基に、実施店舗・地域の拡大を目指して引き続き取り組んでまいります。ステナス実証実験結果の詳細は下記プレスリリースよりご確認ください。

『ライフらしさ』宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000113664.html

当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化しました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。