Hikvisionスマートオーディオ製品の新ラインを発表

HIKVISION JAPAN株式会社

Hikvisionは、2026年春から新たなオーディオ製品シリーズを正式にリリースしました。本シリーズは、ネットワークオーディオとアナログオーディオを中心に、幅広い業務ニーズに応える設計となっています。従来のPAシステムを超え、よりインテリジェントで柔軟な音声環境を実現します。当社の新システムオーディオ製品の魅力点、および実際の使用シーンを紹介します。

1. オーディオ製品の概覧

Public Addressとは何ですか？

簡単に言えば、公共放送とは公共の場で音声を放送するシステムであり、通常「PA」と呼ばれます。例えば、カフェで朝のコーヒーを飲んでいると、心地よいBGMが聞こえてきます。ショッピングモールで買い物をしていると、販売広告の放送が聞こえます。病院では患者呼び出し情報が、駅では列車情報やお預かり物の案内が流れます。

Hikvisionのオーディオ製品は、公共放送（PA）システムを核に、ネットワーク型とアナログ型の2つのラインで構成されています。



主な特徴は以下の通りです：

- 製品ラインの広さ：ネットワークスピーカー、アナログスピーカーを提供。- 先進技術の統合：AIノイズリダクション、音声定位、低遅延アルゴリズムを搭載。TTS（テキスト読み上げ）機能で多言語対応（英語、日本語、スペイン語など）を実現。- 管理の容易さ：HikCentral ProfessionalやiVMS-4200などのプラットフォームと連携し、リモート管理や一括設定が可能。

これらの基礎技術により、高音質かつ信頼性の高いオーディオソリューションを提供します。

2. 新製品システムの魅力点

今回の新システムは、従来のアナログシステムから進化したネットワークオーディオに焦点を当て、以下の魅力点があります。

スマート機能の強化：

- イベント連動放送：カメラと連動し、異常検知時に自動で警告音声を発信。- 双方向オーディオ：内蔵マイクにより、遠隔地からのライブトークが可能（例：警備センターから現場への指示）。- スケジュール放送：時間指定でBGMやアナウンスを自動再生し、人的ミスを削減。

コスト効率と柔軟性：

- ネットワークアンプを使用したハイブリッドソリューションで、既存のアナログスピーカーを活用可能。設置コストを抑えつつ、スマート機能を追加。- PoE対応モデルにより、配線の簡素化と電力管理を最適化。

プラットフォーム統合：

- Hikvisionのオールインワンプラットフォーム（HikCentral等）とシームレスに連携し、オーディオとビデオを一元管理。これにより、事後調査から事中警告まで、セキュリティレベルを向上させます。

新システムは、ユーザーの業務負荷を軽減し、よりインテリジェントな環境を実現します。

3. 使用シーンのまとめ

Hikvisionのオーディオ製品は、多様な業界や規模に応じて柔軟に適用できます。主な使用シーンは以下の通りです。

小売業界：スーパーマーケットやチェーン店でBGMやプロモーション放送を運用。

教育機関：キャンパス内の授業開始ベルや緊急放送に活用。

公共交通機関：バス停、電車の駅、さらには空港などライブトークや情報放送を行う。

駐車場：屋内駐車場であろうと屋外駐車場で広告や違法駐車の警告に活用。

詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。

お問い合わせ先

HIKVISION JAPAN株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3丁目8-1 住友不動産品川港南ビル４F

TEL：03-6718-4916

FAX：03-6718-4919

お問い合わせ：0120-759-295

公式サイト：https://www.hikvisionjapan.com/