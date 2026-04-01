撮影ポイントランキング製作委員会(北海道札幌市)は、株式会社やまたけの特別協賛を得て、関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)の自然や文化、絶景スポットの魅力を写真を通して発信するWebサイト「関東撮影ポイントランキング」を、2026年4月1日(水)に開設いたしました。





関東撮影ポイントランキングTOP









■「関東撮影ポイントランキング」について

本サイトは、関東1都6県の豊かな自然や、都市部の美しい夜景、隠れた名所など、撮影者だけが知る美しい瞬間やポイントを紹介する写真投稿・共有Webサイトです。すでに展開している「北海道撮影ポイントランキング」「東北撮影ポイントランキング」「四国撮影ポイントランキング」「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」等の運営ノウハウを活用し、地元カメラマンならではのリアルな情報発信を通じて、関東エリアの観光振興や地域活性化を目指します。









■Webサイトの特徴と主な機能

関東撮影ポイントランキングMAP機能





・撮影地MAP機能

GPSデータを利用し、投稿された写真の正確な撮影ポイントを地図上で確認できます。週末の撮影スポット探しや、旅行先・ドライブでの人気エリアの把握に役立ちます。





・ランキングシステムと月間グランプリ

毎月末、優秀作品には「スターポイント」が付与され、ユーザーからの「いいねポイント」と合算してランキング形式で発表します。月間グランプリの受賞者には、Amazonギフト券などの賞品を進呈予定です。





・関東1都6県に特化

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の各エリアに特化したタグ機能を備えており、四季折々の風景や絶景情報をスムーズに検索・共有できるプラットフォームとなっています。









■マイページ機能

関東撮影ポイントランキングマイページ





アーカイブ機能：投稿した写真はマイページに蓄積され、自身のWebフォトアルバムとして活用できます。









■Webサイト概要

開設日 ： 2026年4月1日(水)

対象エリア ： 関東地方(1都6県)

WebサイトURL ： https://kanto-photo.jp/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kanto_photos7

特別協賛 ： 株式会社やまたけ