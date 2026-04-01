関東1都6県の魅力的な風景を発信する写真投稿サイト「関東撮影ポイントランキング」が4月1日にオープン！
撮影ポイントランキング製作委員会(北海道札幌市)は、株式会社やまたけの特別協賛を得て、関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)の自然や文化、絶景スポットの魅力を写真を通して発信するWebサイト「関東撮影ポイントランキング」を、2026年4月1日(水)に開設いたしました。
関東撮影ポイントランキングTOP
■「関東撮影ポイントランキング」について
本サイトは、関東1都6県の豊かな自然や、都市部の美しい夜景、隠れた名所など、撮影者だけが知る美しい瞬間やポイントを紹介する写真投稿・共有Webサイトです。すでに展開している「北海道撮影ポイントランキング」「東北撮影ポイントランキング」「四国撮影ポイントランキング」「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」等の運営ノウハウを活用し、地元カメラマンならではのリアルな情報発信を通じて、関東エリアの観光振興や地域活性化を目指します。
■Webサイトの特徴と主な機能
関東撮影ポイントランキングMAP機能
・撮影地MAP機能
GPSデータを利用し、投稿された写真の正確な撮影ポイントを地図上で確認できます。週末の撮影スポット探しや、旅行先・ドライブでの人気エリアの把握に役立ちます。
・ランキングシステムと月間グランプリ
毎月末、優秀作品には「スターポイント」が付与され、ユーザーからの「いいねポイント」と合算してランキング形式で発表します。月間グランプリの受賞者には、Amazonギフト券などの賞品を進呈予定です。
・関東1都6県に特化
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の各エリアに特化したタグ機能を備えており、四季折々の風景や絶景情報をスムーズに検索・共有できるプラットフォームとなっています。
■マイページ機能
関東撮影ポイントランキングマイページ
アーカイブ機能：投稿した写真はマイページに蓄積され、自身のWebフォトアルバムとして活用できます。
■Webサイト概要
開設日 ： 2026年4月1日(水)
対象エリア ： 関東地方(1都6県)
WebサイトURL ： https://kanto-photo.jp/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/kanto_photos7
特別協賛 ： 株式会社やまたけ