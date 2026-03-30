株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範、以下「当社」）は、当社グループ会社である株式会社メロワークスと、2026年4月1日付で合併することをお知らせいたします。本合併により、「カラオケBanBan」399店舗に、「わくわくグループ」62店舗が仲間入りし、当社が運営するカラオケ店舗は全国461店舗となります。これにより、当社はこれまで以上に幅広い地域において、多様なお客様にサービスを提供できる体制となります。合併後も、各ブランドの屋号はそれぞれの特性や強みを活かしながら、引き続き別々に展開してまいります。一方で、店舗運営ノウハウ、商品・サービス開発、人材育成、システムなど、両社がこれまで培ってきた経営資源を有効に組み合わせ、4月1日より順次、具体的な取り組みを開始してまいります。今後は、カラオケBanBan、カラオケALLをはじめとした「わくわくグループ」各店舗において、共通キャンペーンや施策を展開し、「わくわくグループ」の地域密着型店舗の強みを活かしながら、カラオケBanBanの全国展開を行っているサービスを導入し、さらにお客様に「またきたい」と思っていただけるよう、店舗体験の向上とサービス品質の強化に継続して取り組んでまいります。株式会社シン・コーポレーションは、今後もエンターテインメント事業を通じて、世界中の人々の人生をより楽しくするため、人と人とをつなぐ価値ある場を提供し、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

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