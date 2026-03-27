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CTC、リコー、リコージャパン、リコー製LLMを搭載した超小型デスクサイドAI用サーバーの提供を開始
〜設置場所を選ばず導入が可能、業務や担当者単位でのAI活用を促進〜
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社リコー
リコージャパン株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、以下CTC）と、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃)は、お客様の業務におけるAI活用の支援を目的として、小型のデスクサイドAI用サーバーとリコー製LLM（大規模言語モデル）を組み合わせ、オンプレミス環境でセキュアかつ手軽に生成AIを利用できるソリューションを共同開発しました。本ソリューションは、設置場所を問わずAI環境を構築でき、モデル検証から業務単位での活用までを支援します。本日よりリコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）を通じて提供開始します。
近年、企業における生成AI活用は PoC（概念実証）段階から、業務現場での実運用へと急速に移行しています。一方で、機密データの取扱いやモデル精度の検証、環境整備に伴う負荷などが課題となり、安全性とスピードを両立した導入方法が求められています。
本ソリューションのAI用サーバーは、オンプレミス環境において大規模パラメータのLLMを動作させるための高い機動性と計算能力を備えた、デスクサイドに設置可能な超小型筐体が特徴です。本サーバーに、LLMの中でも270億パラメータ（AIの性能を決める学習要素の規模）と比較的コンパクトな構成でありながら、高性能を実現したリコー製LLMを組み合わせることで、設置場所を選ばずにセキュアな環境でのAI活用を可能にします。
CTCが、本サーバーへのリコー製LLMおよび生成AI開発プラットフォームDify（ディフィ）のプリインストールを含むAI活用環境の設定までを行い、リコージャパンがパッケージとして提供します。これにより、お客様は特別な設定を行うことなく、手軽にAI活用を開始できます。
機密情報を扱うリスクを考慮してオンプレミス環境でのAI利用が求められるお客様に加え、AIの動作検証や全社導入に向けたテスト導入、業務単位・担当者単位での導入にも適したソリューションです。
リコーおよびリコージャパンは、お客様に寄り添いながら、業種・業務に応じた「使える・使いこなせるAI」を提供し、オフィスおよび現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援します。「RICOH オンプレLLMスターターキット」をはじめ、オンプレミス環境でセキュアにAIを活用するために必要な環境構築から導入、運用支援までをパッケージで提供するソリューションを、お客様の利用規模や用途に合わせてラインアップしています。今回のソリューションの提供開始により、ラインアップをさらに拡充しました。
CTCは、長年のSI実績とインフラ構築で培ったノウハウを基に、本ソリューションの導入プロセス最適化を支援します。また、ベンダーとのパートナーシップを活かし、導入までのリードタイムを最小化します。さらに、各種設定シートや手順書の整備、出荷前の動作検証、出荷・輸送管理までを一括して対応することで、現場作業の負荷を大幅に軽減します。
今後も企業が抱えるAI導入のハードルを下げ、AI活用の高度化に向けた付加価値提供をさらに強化していきます。
CTC、リコー、リコージャパンは、オンプレミス環境でのLLM提供において引き続き連携し、お客様のAI活用を支援していきます。
■関連情報
RICOH オンプレLLMスターターキット
https://promo.digital.ricoh.com/ai/service/ricoh-on-premises-llm-starter-kit/
■関連ニュース
リコー、「Gemma 3 27B」ベースにオンプレミス導入に最適な日本語LLMを開発
https://jp.ricoh.com/release/2025/1208_1
※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
関連リンク
RICOH オンプレLLMスターターキット
https://promo.digital.ricoh.com/ai/service/ricoh-on-premises-llm-starter-kit/
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社リコー
リコージャパン株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、以下CTC）と、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃)は、お客様の業務におけるAI活用の支援を目的として、小型のデスクサイドAI用サーバーとリコー製LLM（大規模言語モデル）を組み合わせ、オンプレミス環境でセキュアかつ手軽に生成AIを利用できるソリューションを共同開発しました。本ソリューションは、設置場所を問わずAI環境を構築でき、モデル検証から業務単位での活用までを支援します。本日よりリコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）を通じて提供開始します。
本ソリューションのAI用サーバーは、オンプレミス環境において大規模パラメータのLLMを動作させるための高い機動性と計算能力を備えた、デスクサイドに設置可能な超小型筐体が特徴です。本サーバーに、LLMの中でも270億パラメータ（AIの性能を決める学習要素の規模）と比較的コンパクトな構成でありながら、高性能を実現したリコー製LLMを組み合わせることで、設置場所を選ばずにセキュアな環境でのAI活用を可能にします。
CTCが、本サーバーへのリコー製LLMおよび生成AI開発プラットフォームDify（ディフィ）のプリインストールを含むAI活用環境の設定までを行い、リコージャパンがパッケージとして提供します。これにより、お客様は特別な設定を行うことなく、手軽にAI活用を開始できます。
機密情報を扱うリスクを考慮してオンプレミス環境でのAI利用が求められるお客様に加え、AIの動作検証や全社導入に向けたテスト導入、業務単位・担当者単位での導入にも適したソリューションです。
リコーおよびリコージャパンは、お客様に寄り添いながら、業種・業務に応じた「使える・使いこなせるAI」を提供し、オフィスおよび現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援します。「RICOH オンプレLLMスターターキット」をはじめ、オンプレミス環境でセキュアにAIを活用するために必要な環境構築から導入、運用支援までをパッケージで提供するソリューションを、お客様の利用規模や用途に合わせてラインアップしています。今回のソリューションの提供開始により、ラインアップをさらに拡充しました。
CTCは、長年のSI実績とインフラ構築で培ったノウハウを基に、本ソリューションの導入プロセス最適化を支援します。また、ベンダーとのパートナーシップを活かし、導入までのリードタイムを最小化します。さらに、各種設定シートや手順書の整備、出荷前の動作検証、出荷・輸送管理までを一括して対応することで、現場作業の負荷を大幅に軽減します。
今後も企業が抱えるAI導入のハードルを下げ、AI活用の高度化に向けた付加価値提供をさらに強化していきます。
CTC、リコー、リコージャパンは、オンプレミス環境でのLLM提供において引き続き連携し、お客様のAI活用を支援していきます。
■関連情報
RICOH オンプレLLMスターターキット
https://promo.digital.ricoh.com/ai/service/ricoh-on-premises-llm-starter-kit/
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https://jp.ricoh.com/release/2025/1208_1
※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
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RICOH オンプレLLMスターターキット
https://promo.digital.ricoh.com/ai/service/ricoh-on-premises-llm-starter-kit/