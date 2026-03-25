“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」は、皆様に春ならではの華やかでワクワクした気分を味わっていただけるよう、2026年4月1日～5月31日までの期間限定で「桜カクテル」付プランを販売いたします。皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/春限定プラン：https://x.gd/8K20v6

皆生風雅は、“五感で愉しむひととき”をテーマに約2,000平米もの広大な日本庭園を眺めるラウンジバーや美肌成分が豊富な温泉、バレルサウナなどをオールインクルーシブでお愉しみいただける宿です。本プランでは、バーラウンジにて15時～21時まで春限定の桜カクテル「花宵-Hanayoi-」をお一人様一杯お召し上がりいただけます。「花宵-Hanayoi-」は、＜春の宵＞と＜お酒の酔い＞をイメージし、桜のお酒をやさしく甘い味わいに仕上げた飲みやすいカクテルです。本プランではこのほか限定価格でご夕食を特選会席や牛蟹会席へアップグレードいただける特典も付いておりますので、温泉・グルメ・お酒を堪能するご褒美旅にぜひご利用ください。

春限定プラン

プラン名： 【春限定】桜香るカクテル1杯付／バーラウンジで愉しむ大人時間＜★基本会席＞■プラン特典・季節限定カクテル（お一人様1杯）15時～21時提供・プラン限定価格で夕食グレードアップ可能価格：16,500円～（2名利用時の1名様料金・税込）予約・詳細：https://x.gd/8K20v6

皆生風雅 ～五感で寛ぐ、大人の空間～

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触れる

見る

香る

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皆生風雅｜概要住所：〒683-0001鳥取県米子市皆生温泉3-16-1 TEL：0570-02-3320 客室数：32室主な館内設備：レストラン、大浴場、露天風呂、バレルサウナ アクセス：米子自動車道経由で米子ＩＣより車で約15分、ＪＲ米子駅より車で約15分公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kaikefuga/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/