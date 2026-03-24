【高島屋】鉄道ランドセル E233系（中央線モデル・京浜東北線モデル・常磐線モデル）が 新登場！2027年新入学向けの新作ランドセル

株式会社高島屋

高島屋で販売している鉄道モデルのランドセルは、お子さまはもちろん、世代を超えた鉄道ファンから毎年人気を集めています。本年は、新たに「E233系ランドセル」（中央線モデル・京浜東北線モデル・常磐線モデル）が新登場。

車両の先頭形状をランドセルのかぶせ部分に反映し、耐久性のあるステンレスボディの質感など鉄道車両の機能美をランドセルで表現。錠前は、指1本で簡単にくるっと開き、磁石の力でピタッと閉じる「くるピタ（R）」を採用し、お子さまが使いやすい工夫を施しました。 ※高島屋限定販売

中央線モデル

上から、常磐線モデル、中央線モデル、京浜東北線モデル／JR東日本商品化特許済

東京駅から新宿、立川、高尾方面へ繋ぐ中央線E233系をモデルにしたランドセル。オレンジの帯をまとった車両デザインをモチーフにしました。かぶせ裏には、中央線の路線図がプリントされています。

※新宿店限定販売 79,200円（税込）※店頭のみで販売

常磐線モデル

中央線モデル／JR東日本商品化特許済中央線モデル／JR東日本商品化特許済

東京都と茨城県を繋ぐ、柏店と馴染みの深い常磐線E233系をモデルにしたランドセル。グリーンの帯をまとった車両デザインをモチーフにしました。かぶせ裏には常磐線の路線図がプリントされています。※柏店限定販売 79,200円（税込）※店頭のみで販売

京浜東北線モデル

常磐線モデル／JR東日本商品化特許済常磐線モデル／JR東日本商品化特許済

神奈川県と埼玉県を繋ぐ、横浜店と馴染みの深い京浜東北線E233系をモデルにしたランドセル。スカイブルーの帯をまとった車両デザインをモチーフにしました。かぶせ裏には、京浜東北線の路線図がプリントされています。※横浜店限定販売 79,200円（税込）※店頭・WEBにて販売

会員様限定の 「ランドセルご優待会」（※１）や、デパ地下＆キッズフロアでご利用いただける「お買物クーポン」（※２）をプレゼント！

京浜東北線モデル／JR東日本商品化特許済京浜東北線モデル／JR東日本商品化特許済

（※１）「ランドセルご優待会」は「タカシマヤ キッズクラブ」のご登録が必要です。（※２）「お買物クーポンのプレゼントは「タカシマヤアプリ」のご登録が必要です。「タカシマヤ キッズクラブ」、「タカシマヤアプリ」のご登録は無料です。

本年は、「タカシマヤアプリ会員様限定」がデパ地下＆キッズフロアでご利用いただける「お買物クーポン」のプレゼントや、「タカシマヤ キッズクラブ」会員様を対象とした「ランドセルご優待会」を初めて実施いたします。お買物クーポン・ご優待会ともに、ランドセル売場（店頭）でお買上げいただいたお客様が対象です。

※「お買物クーポン」（※１）のプレゼントは、「タカシマヤアプリ」のご登録が必要です。

※「ランドセルご優待会」（※２）は「タカシマヤ キッズクラブ」のご登録が必要です。

「タカシマヤ キッズクラブ」、「タカシマヤアプリ」のご登録は無料です。

「お買物クーポン」をプレゼント

タカシマヤアプリについて :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru

実施店舗（９店舗）／日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・大阪・泉北・京都

１.「スイーツクーポン」をプレゼント！期間：3月18日（水）～4月28日（火）

ランドセル売場でお買上げいただいたお客様に、食料品フロア（スイーツ限定）でご利用いただけるクーポンをプレゼントいたします。

２.「キッズフロアでご利用いただけるクーポン」をプレゼント！期間：5月7日（水）～6月30日（火）

※すべて、ランドセル売場（店頭）でお買上げいただいたお客様が対象です。

※クーポンのプレゼントは無くなり次第、終了いたします。

※「タカシマヤアプリ」へのご登録（無料）が必要です。

※その他、クーポンのご利用期間、詳細については、ランドセル売場へお問い合わせください。

「タカシマヤ キッズクラブ」会員様限定 ランドセルご優待会

実施店舗（７店舗）／日本橋・新宿・玉川・横浜・柏・大阪・京都

期間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）

「タカシマヤ キッズクラブ」会員様限定のランドセルご優待会を店頭で実施いたします。「タカシマヤ キッズクラブ」へのご登録（無料）が必要です。※一部除外品がございます。

＜タカシマヤ キッズクラブについて＞

「タカシマヤ キッズクラブ」は子育てを応援する、高島屋の入会費・年会費無料のサービスです。

対象店舗（７店舗）のベビー・こども服売場でのお買物でスタンプがたまる「スタンプカード」や、365日24時間、お子様の健康について専門のヘルスアドバイザーが、お電話にてご相談を承る「キッズメディカルサポート」など素敵な特典があります。たまったスタンプはプレゼントと交換が可能で、お子様の誕生月にはスタンプが通常の２倍たまります。

＜ご入会条件＞

高島屋の各種カード、友の会、スゴ積み会員で、12歳以下のお子様をお持ちの保護者の方（祖父母含む）、またはご出産を控えた方。詳しくは以下のURLからご覧いただけます。

タカシマヤ キッズクラブについて :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/kidsclub/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru

「高島屋のランドセル」についての詳細は、以下（または二次元コード）からご覧いただけます。

高島屋のランドセル :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/entrance/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru「高島屋のランドセル」

【お問い合わせ】

・中央線モデル：高島屋新宿店 03‐5361-1111（代表）

・常磐線モデル：高島屋柏店 04-7144-1111（代表）

・京浜東北線モデル：高島屋横浜店 045-311-5111（代表）