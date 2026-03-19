Æý»ù´ü¤Î¥¢¥È¥Ô¡¼Áá´ü¶¯²½¼£ÎÅ¡¢3ºÐ»þÅÀ¤Ç¤â¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÍÞÀ©¡¡¡ÁÁá´ü²ðÆþ¤ÇÍñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤âÍ­°Õ¤Ë¸º¾¯¡Á

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ÂêÌ¾¡¡¡§Three-year follow-up of the PACI randomized controlled trial (PACI-ON): effects of early intervention for atopic dermatitis on atopic march
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19)Lifespan and Population Health, University of Nottingham¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
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https://www.kindai.ac.jp/meikan/1587-takemura-yutaka.html
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https://www.kindai.ac.jp/medicine/
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